龍譽推4年特長成交期「先住後付」計劃

放寬按揭後即錄4宗千萬以下成交

值得留意的是，新世界（0017）早於上月已為旗下北角柏蔚山及清水灣傲瀧，加入「董事長1440付款計劃」，與上述龍譽的「先住後付」計劃相若；其中柏蔚山的1房、2房，以及3房戶早前已全數沽清，項目尚餘小量4房户和複式單位貨尾。

日前公布的《施政報告》涉及不少房屋政策，其中以按保放寬樓價上限最受市場關注。保利置業（香港）市場銷售部主管高藹華指，上述放寬按保政策公布後，龍譽即錄得4宗1000萬以下成交，相信相關買家可向銀行承做最高九成按揭貸款。

事實上，上述龍譽項目至今累售八成半單位，套現逾90億，目前尚餘116伙貨尾。

至於集團位於屯門青山灣豪宅項目，高藹華表示該盤有望於明年上半年、以全現樓形式推出；另油塘項目目前則處於前期規劃階段，預料涉約500多伙。

尚‧珒溋昨再沽5伙

其他新盤方面，市場消息指出，日前單日連沽14伙、由內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作發展的啟德尚‧珒溋昨日則共售出5伙。