恆大‧珺瓏灣首日收約180票足額認購

恆大‧珺瓏灣為恆大在港首個住宅發展，首推151伙涵蓋開放式到兩房戶，實用223至378方呎，全數折實價均低於550萬元，意味全數可承做九成按揭，整批折實均價1.54萬元。另長實（1113）於《施政報告》周四首輪售出113伙、套現11.6億元的深水埗愛海頌，將首輪未賣出單位加價1%至2%後，昨日再加推88伙實用484至771方呎單位，維持最高22%直減折扣，折實價724.9萬至1670.8萬元，整批折實平均實呎1.74萬元。

愛海頌加推88伙 個別加價3%

今批新推單位中，個別提價逾3%；以新推的2座11樓實用490方呎C室兩房戶為例，折實呎價16,708元，較之前已開價的同座同層、毗鄰同為兩房間隔的B室的折實呎價16167元，調高3.3%。長實助理首席經理（營業）何家欣指，愛海頌是次開售，採建築期付款的買家較以往多。據成交紀錄冊顯示，項目售出的113伙，即供付款買家共74個、佔65%；建築期付款涉27伙，佔24%；360天即供買家佔12伙、佔11%。

朗濤加推74伙 個別加價18%

此外，鷹君（0041）7月開售至今累沽374伙、套現38億元的大埔白石角朗濤，昨日亦加推74伙，其中31伙屬特色戶；單位實用367至1233方呎，維持最高21%直減折扣，整批折實均價17,096元，撇除樓層和景觀因素前，相對7月首張價單折實均價13567元高26%，單位折實價642.3萬至2463.1萬元。

可留意的是，朗濤個別單位實際加幅約18%；以新推8B座15樓實用389方呎E室一房戶為例，折實價705.07萬元、呎價18,125元；而7月推出的同座同層、毗鄰同為一房間隔、景觀同望內園和樓景的8B座15樓實用397方呎F室，折實價609.64萬元、呎價15,356元，呎價加幅為18%。朗濤向採建築期付款買家的折扣，由3.5%增至4%，即供折扣則維持5%。