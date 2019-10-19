河畔花園呎價重上2萬 4個月首見

代理：施政報告後業主加價

新措施公布後令部分業主對後市恢復信心，議價空間收窄。中原分區營業經理杜文俊指出，沙田河畔花園A座高層8室，實用面積242方呎，屬2房間隔，原業主最初叫價498萬元，於較早前減價13萬元或2.6%，至485萬元放售，但施政報告出台後，隨即反價至490萬元售出，實呎20,248元，成交呎價為屋苑近4個月新高。原業主2013年底以288萬元購入單位，帳面獲利202萬元或70%。

首置客580萬買嘉湖

與此同時，十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，近日交投量明顯回升。祥益地產分行經理謝利官表示，嘉湖山莊最新錄得的成交位於樂湖居2座低層H室，實用面積552方呎，屬3房間隔，原業主以575萬元放售，惟原業主反價5萬元或0.9%，最終以580萬元獲區外首置客承接，實呎10,507元。新措施下，若該名新買家承做最高九成按揭，首期為58萬元；原業主於2014年以320萬購入，持貨5年，帳面獲利260萬或81%。

維景灣畔2房972萬 1個月賺137萬

此外，除二手交投回升外，部分屋苑更錄得高於市價成交。

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳維景灣畔2座高層E室，實用面積516方呎，屬2房間隔，享海景，原業主於9月底以1000萬元放盤，經議價後，新近以972萬元沽出，實呎18,837元，成交價較近期市價高約一成。資料顯示，對上同類成交單位為17座中高層A室，實用面積516方呎，曾於上月以835萬元易手，即與是次成交價相差137萬元或16%；原業主於2015年9月以350萬元購入，持貨4年，帳面獲利650萬元，物業升值約1.9倍。