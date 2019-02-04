CCL四大指數齊跌2個月 破紀錄 未反映政府放寬按揭因素

明報記者 張允亭

CCL報180.32點 27周新低

中原城市領先指數CCL最新報180.32點，創27周新低，按周跌0.37%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.44點，創28周新低，按周跌0.32%；CCL(中小型單位)報180.26點，創27周新低，按周跌0.37%。而三大整體指數均連跌8周，則分別累跌4.29%、4.70%及4.54%。

CCL大型單位連跌9周 11年首見

至於CCL（大型單位）報180.60點，則創24周新低，按周跌0.36%，連跌9周共3.06%，並屬568周（近11年）以來首見。資料顯示，2008年金融海嘯期間7周計，CCL Mass累跌14.83%、CCL（中小型單位）跌15.29%、CCL跌15.48%及CCL（大型單位）跌16.68%，換言之是次四大整體指數累跌8周的跌幅，遠不如11年前。

2個月累跌4.29% 遠不及金融海嘯

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，《施政報告》公布放寬按揭保險新措施，對樓價影響將於下月上旬公布的CCL數據中反映。

至於分區指數方面，港島CCL Mass報183.18點，按周跌1.85%；九龍CCL Mass報177.06點，按周跌0.61%；新界東CCL Mass報192.53點，按周跌0.33%；而新界西CCL Mass報167.09點，按周則升1.93%。

八大指數中，港島樓價最為接近2018年底水平，僅相差0.41%。

周末二手睇樓彈17% 半年新高

政府宣布放寬按揭後，周末二手睇樓量大增。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，政府公布新一份《施政報告》提出多項措施協助市民置業上車，其中放寬1000萬元或以下首置物業按揭成數達八至九成，利好市場買賣氣氛，加上中美貿易達成首階段協議，進一步刺激積壓購買力爆發，周末屋苑預約睇樓量做好。根據該研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1535組客戶於本周末預約睇樓，按周急升16.7%，創自5月初以來近半年新高。陳又預期，二手業主趁勢提高放盤叫價，吸引買家爭相入市，預料短期市場可保持不俗的氣氛。