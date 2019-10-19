回應美失業率比法低 特朗普自誇比馬克龍好

讚LV致力兌現「美國製造」承諾

特朗普稱讚路易威登致力兌現創造「美國製造」產品的承諾。美國是路易威登集團的第二大市場，該集團在得州設立的「路易威登羅尚博牧場」（Louis Vuitton Rochambeau Ranch）工作坊，最終可望帶來1000個職位，主要生產帆布和皮革手袋，供美國市場銷售。得州工場不會有法國工匠，路易威登在當地招聘及培訓沒有經驗的工人。LV的24個工場，有8個設於法國以外。路易威登行政總裁伯克（Michael Burke）稱，業務向外擴張時，保持品牌價值及產品標準是一種藝術，多數公司都失敗了。得州工廠將有助路易威登避過美國與歐盟之間的貿易摩擦風險。由於世界貿易組織（WTO）授權美國就空巴的非法補貼向歐盟報復，美國昨起對價值75億美元的歐洲貨品加徵關稅，空巴客機面臨10%關稅，而歐盟生產的酒類、乳酪等更被徵收25%關稅，不過原先被納入徵稅範圍的皮革產品已被取消，令歐洲奢侈品行業暫避過一劫。

（綜合報道）

[國際金融]