憂美歐貿易衝突升級 美股早段偏軟

美報復空巴補貼 昨起加徵關稅

今年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長喬治稱，聯儲局不應進一步減息，因為放寬貨幣政策等因應經濟逆風而採取的保險措施，可能會在商業周期的某個階段加劇金融動盪。本周有70多家標普500指數企業公布了上季業績。FactSet數據顯示，這些公司當中，81％的業績勝於預期。

由於更多消費者選擇較健康的飲品，包括零糖可樂及細罐裝汽水，可口可樂第三季淨銷售額增長8％至95億美元，勝分析師預期，股價早段升2%。受惠於加價及消費者購買較貴的產品，可口可樂在併購以外的本身業務收入（organic revenue）增長5%。上季利潤按年增31%至26億美元，每股盈利60美仙。剔除減損及其他一次性收益，每股盈利為56美仙，符合預期。可口可樂行政總裁昆西（James Quincey）稱，數據使公司充滿信心，相信可口可樂的策略正與消費者、客戶和公司系統結合。

可樂第3季銷售增8％ 勝預期

隨着美國市場的汽水消耗量下降，可口可樂通過減少糖分及小包裝飲品來推動銷售。零糖可樂再次錄得雙位數的銷量增長。7.5盎司迷你罐裝汽水的銷售增長15％。果粒橙（Minute Maid）及果汁品牌Simply在美國市場表現出色。北美市場上季本身業務收入增長3％。隨着愈來愈多消費者重新考慮塑膠瓶的使用，瓶裝水的銷售增長有所放緩。可口可樂計劃應對瓶裝水業績下滑的問題，例如可能以鋁罐和鋁瓶出售Dasani瓶裝水。可口可樂上調2019年的本身業務收入展望，預計至少會有5%增長。

（綜合報道）

[國際金融]