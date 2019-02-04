沙特阿美臨門再煞停IPO 原定明日啟動上市程序 押後至12月或明年

消息稱，沙特阿美的高層希望在取得第三季的生產、收入及利潤數據後，再發布招股書，以便更有效地向投資者推銷這次IPO。投資者已對沙特阿美上市的可行性提出質詢。知情人士稱，在9月30日與富達投資舉行的IPO前投資者推介會，沙特阿美未能為基金經理提供一些基本資料，包括沙特阿美如何決定公司的估值。沙特阿美未有清楚闡述其與沙特政府之間的關係，也令富達的團隊感到不滿。

傳未提供基本資料 基金不滿

油組領袖沙特正試圖通過控制沙特阿美的產量，控制國際油價。沙特阿美的聲明稱，將繼續就IPO的籌備事宜，與其擁有者——沙特政府保持溝通，未來的上市時機將取決於市場條件及股東的選擇。IPO一再推遲，可能令外界再次質疑沙特政府是否真的將其重要資產上市，令沙特阿美面臨環球投資者的監察。

石油設施上月遇襲影響產能

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）於2016年首次公布沙特阿美的上市計劃，作為其推動經濟多元化的「願景2030」（Vision 2030）項目重點。但出於估值和數據披露方面的擔憂，這IPO計劃後來暫停。穆罕默德早前重啟了上市的籌備計劃，並在9月指定銀行人士處理售股事宜。

知情人士稱，沙特阿美董事會原定周五開會評估市况，準備批准啟動IPO程序。沙特阿美原定計劃於10月25日發布招股書，並在11月路演，計劃將最多3%的股份上市。不過沙特阿美的石油設施上月中遇襲影響到產能，對沙特阿美的IPO計劃造成打擊。知情人士稱，沙特官員因石油設施受損討論過延遲IPO，但當時決定繼續推進。

沙特王室估值與外界存分歧

石油設施遇襲及阿拉伯半島附近油輪受到攻擊，引發安全隱憂。部分分析認為，沙特阿美的潛在估值已受損害。沙特王室希望沙特阿美以2萬億美元的估值上市，但分析師認為估值應更接近1.5萬億美元。消息指出，從事沙特阿美IPO事宜的銀行人士建議，該公司應以1.3萬億至1.7萬億美元的估值區間出售股票。

（華爾街日報）

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