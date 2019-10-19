中手游籌10億 5717元入場

【明報專訊】新股市場繼續熱鬧，中手游科技（0302）今起至下周四（24日）招股，招股價為每股2.19元至2.83元，一手2000股計，入場費為5717.04元，公司計劃在10月31日正式掛牌。中手游計劃發售4.61億股，當中一成為公開發售，以招股區間中位數2.51元計，預計上市集資淨額為10.37億元，當中五成用作擴大IP遊戲發行業務，四成用作手遊生態相關併購活動。中金公司及法巴為聯席保薦人。
今年上半年中手遊的五大收益手遊中，只有一款為自有IP內部研發，董事長兼首席執行官肖健表示，自研IP遊戲的佔比一定會提升，會着重開發長生命周期的MMO遊戲（大型多人在線遊戲），但未來趨勢仍然是外部獲取IP後，再訂製及發行遊戲為主，以這模式發展的遊戲佔比會超過五成。
4新股掛牌 股價榮辱互見
昨日再有四新股掛牌，全部早段升兩成至一倍不等，惟收市前表現迥異，表現最差為內地汽車服務供應商世紀聯合（1959），收市報0.77元，更跌破招股價約28.7%，一手2000股計，每手帳面蝕620元；而電子部件供應商信懇智能（1967）、內地物管公司藍光嘉寶服務（2606）及機電工程商高陞集團（1283）分別全日升70%、15%及1.37%，每手帳面賺2800元、555元及5元。