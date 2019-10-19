中手游籌10億 5717元入場

今年上半年中手遊的五大收益手遊中，只有一款為自有IP內部研發，董事長兼首席執行官肖健表示，自研IP遊戲的佔比一定會提升，會着重開發長生命周期的MMO遊戲（大型多人在線遊戲），但未來趨勢仍然是外部獲取IP後，再訂製及發行遊戲為主，以這模式發展的遊戲佔比會超過五成。

4新股掛牌 股價榮辱互見

昨日再有四新股掛牌，全部早段升兩成至一倍不等，惟收市前表現迥異，表現最差為內地汽車服務供應商世紀聯合（1959），收市報0.77元，更跌破招股價約28.7%，一手2000股計，每手帳面蝕620元；而電子部件供應商信懇智能（1967）、內地物管公司藍光嘉寶服務（2606）及機電工程商高陞集團（1283）分別全日升70%、15%及1.37%，每手帳面賺2800元、555元及5元。