北水月底可買小米美團

同股不同權公司 納港股通

現時港股通股票包括恒生綜合大型股指數的成分股、恒生綜合中型股指數的成分股及A+H股上市公司的H股。修訂後的文件列明，具有不同投票權架構的公司除上述條件外，只要同時滿足在聯交所上市滿6個月及其後20個港股交易日、在考察日前183天的日均市值不低於200億元、其間總成交額不低於60億元、上市以來股票發行人和不同投票權受益人未因違反聯交所規定等值，則可被納入港股通。

現時小米及美團均符合上述條件，意味最快月底即可獲北水祝福。小米昨日跌1.04%至8.55元，市值2054億元；美團升2.04%至92.75元，市值5380億元。

另外上交所發公告指出，百威亞太（1876）將納入滬港通，生效日期為下一港股通交易日，意味下周一（21日）起，北水可透過滬港通買入百威亞太。

早前深交所已搶先在周三（16日）發公告稱，納入百威亞太到深港通，即日起生效。百威昨日跌3.98%至30.15元。