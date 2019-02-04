港股由升轉跌 26200有支持

北水通過港股通，流出5.64億元。昨日大部分恒指成分股下跌，蒙牛（2319）跌3.12%，為跌幅最大藍籌。中資金融股近乎全線下跌，招商銀行（3968）跌1.56%，交通銀行（3328）跌1.49%。不過石藥（1093）逆市升3%，為表現最佳藍籌，該行收市後公布，旗下產品獲美國食品藥品監督管理局（FDA）頒發針對治療骨癌的罕見兒童疾病資格認定。

中壽盈喜 多賺1.5至1.7倍

中國人壽（2628）收市後發出盈喜，今年首三季因投資收益理想，及國家提供稅務優惠，應繳稅款較獲得稅務優惠前減少51.54億元人民幣，預計純利升150%至170%，比今年上半年的128.9%增幅為高。中國人壽昨日跌1.05%。

中國經濟增長跌至6%，第一上海首席策略師葉尚志表示，因為增長數字跌至整數位，市場需要時間適應，不過9月PMI和9月社融數據皆較預期理想。他又指出，上周流入港股資金增加，建行（0939）、友邦（1299）等重磅股成交上升，雖然投資者後市仍會較審慎，但港股情况不算太差，預料可守住26200點，下一步要視乎中美兩國在下月16日亞太經合組織會議會面，以及下周陸續公布的第三季業績。