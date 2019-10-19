消費不似預期 靠基建投資托底

然而，消費不單未如預期，且在汽車銷售嚴重減少下，首三季社會消費品零售總額只有8.2%增幅。此外，今年以來最終消費支出對GDP貢獻率不單跌穿70%水平，且連續三季貢獻率收窄（見圖）。投資方面，雖然地方專項債於年初發行曾迎來一波認購潮，中央亦強調地方要將資金落實到項目之上，但固投中的基建投資於過去兩個月才見小幅增長，也是中國經濟增速到第三季仍然放緩的一大因素。

就消費及投資的問題，統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇表示，今年地方專項債加大了力度，發行規模達到約2.15萬億元人民幣，較去年增加8000億元人民幣。發行基本告一段落。下一步是要把項目落實到位，帶動民間資本一起做好基礎建設，現時正加快將明年的一些計劃挪前移到今年，總體而言基建投資還是有比較好的回升勢頭。

官員料汽車仍有增長空間

毛盛勇又認為整個消費市場不能算低迷，汽車方面，相信經過一段時間調整，未來的空間和潛力仍較大，還是有增長空間，整個消費亦會保持比較好的增長態勢。