中國上季GDP增6% 創新低遜預期 投資增速慢 外資行料今季或破六

明報記者 陳子凌

工業增加值較大程度回暖至5.8%；社會消費品零售總額比上月輕微回升至7.8%；累計固定資產投資則微跌至5.4%。

累計下來，中國首三季GDP只有6.2%，與上半年增速持平，除非第四季經濟增長出現大幅上落，否則全年中國GDP仍可以達到6%至6.5%的官方目標區間下方。不過，雖然全年經濟增長可算達標，但未能達到年初市場所預計的第二季見底、第三季回暖。在內需疲弱情况比想像中嚴重，以及中美貿易糾紛於年中急轉直下的影響下，第三季GDP非但未回暖，且恐怕也未見底。

統計局：第4季可保持平穩

對於第四季經濟走勢，統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇昨日於記者會表示，一些國際機構對全球經濟的預測都不太樂觀，但從中國內部來看仍有有利支撐因素，例如9月製造業PMI增長有所加快；基建投資最近兩個月回升，汽車生產與銷售在近兩個月跌幅有所收窄，再加上去年同期基數相對較低，相信今年第四季經濟可保持平穩。

毛盛勇亦指出，雖然市場有擔心通脹率升至3%會影響貨幣政策的寬鬆空間，但他認為通脹上升是受豬肉價格影響，實際上沒有通脹，也不存在通縮，貨幣政策還是有比較充裕的操作空間，會根據經濟運行的情况變化擇機抉擇。

不過，高盛報告認為，雖然9月份部分數據優於預期，但主要靠刺激措施帶動，且刺激持續效果有待驗證，現時未足以扭轉增長放緩趨勢。雖然中美貿易談判有一點成果，但前期趕出口效應，令第四季出口會下跌，經濟增長也可能繼續放緩。安聯更直言，如貿戰沒明顯好轉，第四季GDP有機會跌穿6%，中央明年亦可能要下調全年經濟目標。

麥格理：今季減息 人幣續貶抗關稅

麥格理大中華區首席經濟學胡偉俊也認為，第四季增速或降至6%以下，但如果政策推行得宜，第四季經濟有可能見底，他估計人行或在第四季減息降準，基建投資亦將加大力度。大和則預計年底前會減息0.25厘，人民幣亦會進一步貶值以抵消關稅對出口的影響。