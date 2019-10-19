國泰上月載客量跌逾7% 料下半年業績遜上半年

內地航線上月RPK跌23%

以9月收入乘客千米數（RPK）計，中國內地航線依然是跌幅最大，按年跌23.2%至5.33億，跌幅同樣較8月的28.1%稍收窄；北美洲RPK亦現跌幅， 按年減3%至24.27億；不過，歐洲航線需求強勁，RPK錄得27.47億，按年大升11.8%。貨運方面，上月貨運量17.26萬公噸，按年減少4.4%。國泰昨收報9.96元，跌2.16%。

林紹波稱，客運業務依然艱難，市場氛圍偏弱，其中來港載客量按年減少38%，與8月份的按年跌幅相同，另一方面離港客運量減少9%，較8月的12%跌幅有輕微好轉，但市場競爭激烈，再加上短期內過境旅客比例增加，令客運收益率持續受壓。他續指出，貨運業務雖然踏入傳統旺季，較8月改善，但依然面對挑戰。

此外，據彭博昨日報道，國泰在上月24日和25日曾會晤投資者，研究發行美元債券，惟至9月27日國泰發行一批8億港元債券，意味國泰或暫時擱置發行美元債券。國泰回應彭博查詢時稱，會繼續觀察美元債券市場。

交銀國際削目標價至11.11元

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，雖然國泰在澳洲及歐洲的航線需求強勁，但受累於內地航線的雙位數跌幅，預計收益率會持續受壓，但預期對公司股價影響不大，因為市場一早了解國泰情况。交銀國際亦於昨日發報告指出，預計公司全年業績將現6.36億元虧損，維持「中性」評級，但下調目標價至11.11元。