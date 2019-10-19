洲際酒店：港可用客房收入挫36% 累大中華業務

昨晚倫敦股價跌約4%

至昨晚截稿前，洲際昨晚在倫敦股價跌約4%。洲際酒店在港擁有洲際及假日兩家酒店，俱坐落於旅遊旺區尖沙嘴，然而自6月起爆發的反修例衝突久未平息，近月訪港旅客人數亦大跌，反映集團在本港的酒店業務已經受到一定衝擊，拖累整體大中華區RevPAR跌6.1%，酒店入住率下降0.4%。

另外，中國是洲際酒店集團繼美國後第二大市場，基於低增長的商務旅客被國內休閒需求所抵消，第三季中國地區RevPAR跌2%，當中第一二線城市的RevPAR錄2%跌幅，第三四城市跌3%，集團會繼續關注內地市場。

佐丹奴季度同店銷售跌逾10%

本地消費零售股方面，佐丹奴（0709）同期業務亦受打擊，集團公布截至上月底第三季同店銷售按年跌10.3%，銷售總額錄得10.75億元，較去年同期的11.76億元，下降8.6%；全球零售銷售總額錄得13.19億元，按年跌約8%；香港及澳門銷售按年挫25.2%，中國內地銷售按年跌16.7%。業績雖錄得顯著跌幅，昨日股價卻反升4.7%，收市價報2.43元。