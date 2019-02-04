破產管理署：上月破產呈請691宗 按年飈36%

提交呈請強制清盤的宗數在9月份亦增至40宗，按年大增25%，首9個月提交呈請強制清盤的宗數累計302宗，按年增加8.2%。在9月由該局發出清盤令為15宗，較去年9月14宗微增，首9個月該局累計發出清盤令187宗，按年減少6宗。

邱騰華：會與業主溝通 冀降租金壓力

破產呈請宗數增加，或受近月本地局勢影響，旅遊、飲食及零售等行業更難以倖免，各界均憂慮是否已經出現倒閉潮。商務及經濟發展局長邱騰華回應稱，短期而言大部分旅遊業界較為審慎，希望盡量能保持企業運作以避免裁員。他又表示，政府會與業主溝通，冀降低飲食和零售業界的租金壓力，回應其減免租金的訴求，港鐵沿線亦會減免部分租金。

短期支援措施上，他認為，上月公布的僱員再培訓津貼計劃是有效舉措之一，讓開工不足的人士能轉向進修，並同時獲得小額補貼。有關計劃由政府委託僱員再培訓局於本月初正式推出，以紓緩失業及就業不足，每月津貼上限4000元。他提到，有工會建議旅遊業界可利用開工不足情况，到大灣區接受培訓與認識，有利於日後拓展對外市場。他又表示，現已提供中小企支援基金為業界提供及時的資金緩衝，因為毋須待立法會審批撥款申請，資金申請後可先發放予中小企望達短期幫助。