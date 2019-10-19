第3季餐飲業失業率6% 6年新高 9月多1200人失業 黃傑龍：港鐵收早10月更差

明報記者 蕭嘉聰

政府統計處表示，各行業失業率變動不一，其中餐飲服務業大升至6%，較4至6月擴大1.7個百分點，有約14,900人失業。包括餐飲在內的零售、住宿及膳食服務業升至4.9%，為兩年多以來的高位，資訊及通訊業失業率有明顯下跌，各行業就業不足率變動不一，但幅度大致輕微。今年7至9月的總就業人數約385.5萬人，較6至8月減少約8200人，總勞動人口減少約8500人，至397.5萬人，整體失業率維持約2.9%。

勞工及福利局長羅致光表示，總就業人數按年輕微下跌，本地消費疲軟、社會事件令訪港旅客人數急跌影響勞工市場，與消費及旅遊相關行業以及餐飲服務活動業的失業率更分別升至兩年多及6年以來的高位。展望未來，經濟情况惡化在短期內將為本地勞工市場帶來更大壓力，政府會密切留意有關發展，勞工處會以試點方式，向參加就業計劃的長者、青年及殘疾人士發放留任津貼，鼓勵接受及完成在職培訓，從而穩定就業。

客「唔知搭咩車」 黃傑龍：晚市難做兩轉

經營「牛角」、「溫野菜」等食肆的叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍認為，餐飲業失業率急升至六年高位，反映食肆結業、裁員情况明顯惡化，但相信「最壞情况未出現」，因10月上旬受商場暫停營業、港鐵封站及提早收車，生意明顯轉差。他指出，香港租金昂貴，一般食肆晚市都會「做兩轉」，即正常晚市及消夜時段，但近日港鐵提早於晚上10時收車，影響跨區消費，客人「唔知搭咩車」，已再無消夜時段，就連正常晚市也難以營運。他續稱，行業已與業主商討減租，但情况並不理想，希望可大幅度減租，協助行業渡過難關，否則食肆無可奈何亦需結業。

統計未計散工 黃家和：餐飲業實際失業率逾6%

餐飲聯業協會會長黃家和認為，由於政府統計處未將散工或臨時工計及該統計，相信餐飲業實際失業率定高於6%。他指出，社會運動持續影響行業，以往周末旺場的情况不復再，跨區消費大減，過去已有不少食肆結業，亦未有人「接手」經營，預料失業率未來將繼續上升，目前的數據「高處未算高」。