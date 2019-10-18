經濟
海外置業錦囊

投資策略

下一篇 上一篇

泰央行收緊按揭 出租回報更吸引 供應充足 曼谷樓價料放緩

【明報專訊】泰國曼谷是不少港人熱門旅遊之選，近年更有統計顯示泰國是港人退休熱門地點。不過，泰國並沒有移民計劃，故港人要在泰國定居，須透過創業或退休等計劃。至於近年泰國房地產供應充足，樓價表現平平，反而將物業出租回報較為吸引。

世邦魏理仕（CBRE）表示，曼谷房地產市場將放緩，主要是因為供應多。雖然曼谷市中心地價上升及黃金地段的永久業權土地稀缺，地皮競爭仍然激烈，惟泰國將有新法規推出，以及2020年新曼谷城市計劃開始，不少地產開發商要重新評估情况，銷售活動也明顯減慢。由於新規和前景不明朗，曼谷房地產面臨挑戰，包括樓市「加辣」措施及更嚴格的按揭要求，同時明年推出的新城市規劃及土地和財產稅做準備。最重要是泰國經濟增長主要動力來自出口及旅遊業，但今年中美貿易戰對泰國出口產生的影響仍是未知之數，若經濟受到衝擊，自然會拖累樓價。

地產商重新評估市况 銷售明顯減慢

同時，自去年7月布吉島附近一艘觀光船沉沒導致47名中國遊客喪生之後，旅遊業蒙上了陰影，市場關注內地遊客對當地旅遊會否重拾信心。世邦魏理仕認為，中國遊客到訪曼谷數字反彈。至於泰國政局問題，事實上經常出現的政變早已不是「新聞」，例如曼谷紅衫軍及黃衫軍活動過後，曼谷旅遊業都可以很快復蘇。

另外，泰國央行收緊按揭規定，首置購1000萬泰銖（約257.8萬港元）以上的物業，新做按揭成數限制由以往的最多九成降低至八成，購買第二物業的成數限制亦都劃一，同時不再容許銀行借出超過樓價的金額。由於按揭成數降低，導致投機炒賣或投資者減少，故成交回落。隨着需求減少，開發商將目標客戶轉至海外買家，惟泰銖走勢強勁也令海外買家卻步。世邦魏理仕報告指，不少開發商推出公寓項目，超過每平方米30萬泰銖（7.73萬港元），而新的標準似乎是每平方米25萬泰銖（6.44萬港元），但不少新樓銷情緩慢，已完工項目中的未售出單位要以折扣價清倉。

泰國東部經濟走廊（EEC）料將成為更明確的發展重點，屆時將確定通往EEC的高速鐵路沿線公共交通發展項目。世邦魏理仕認為，這將增強泰國對歐洲經濟共同體中外國投資者的吸引力。政府還在工業區的免稅區內向外國人提供財政獎勵和免稅。

東部經濟走廊 吸引外資進駐

Whizdom 101是目前推出的曼谷新盤之一，位於素坤逸路（Sukhumvit），曼谷主幹道之一，惟該區樓價目前仍然大大低於曼谷市中心。物業位置靠近Punnawithi BTS站，並有人行天橋連接，鄰近Bangkok Mall、國際學校、會議展覽中心等，售價由453.1萬泰銖（約117萬港元）起。Whizdom 101項目的亮點是屋苑內設有一個超大型的購物中心，非常方便。

看好下半年泰銖 有意置業趁早兌換

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，有財經機構向分析員和交易員做問卷調查，結果幾乎一面倒看好下半年泰銖的走勢，當中不外乎幾大原因。首先，泰國經濟尚算保持平穩，例如第一季GDP增長由去年第四季0.9%加快至1%，故泰國央行表示會維持利率到2020年不變，在沒有減息壓力下，泰銖表現自然優於其他有減息壓力的貨幣；其次是在中美貿易摩擦下，加上中國內地生產成本急速上升，而且請人困難，部分外資把中國廠房搬往泰國，從而提振泰銖匯價。目前泰銖已升至每港元兌3.87泰銖，向3.8關口邁進。若有意在泰國置業，建議可趁早兌換泰銖。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

相關字詞﹕移民 海外物業 曼谷

上 / 下一篇新聞

放寬按揭後首推盤 愛海頌賣五成 24%買家採建期付款 近期新盤較高水平
放寬按揭後首推盤 愛海頌賣五成 24%買家採建期付款 近期新盤較高水平
《施政報告》公布日 嘉湖錄6宗成交
《施政報告》公布日 嘉湖錄6宗成交
話你知：樓價升跌均有按揭成數不足風險
話你知：樓價升跌均有按揭成數不足風險
恆大‧珺瓏灣折實318萬入場 首批全數可做九成按揭
恆大‧珺瓏灣折實318萬入場 首批全數可做九成按揭
高成數按揭累借1200億 按保料可代替 分析：買家選用建期 同樣拖慢發展商資金回籠
高成數按揭累借1200億 按保料可代替 分析：買家選用建期 同樣拖慢發展商資金回籠
按保八成風險由按證公司承擔
按保八成風險由按證公司承擔
港股曾見1個月高 夜期先升後回
港股曾見1個月高 夜期先升後回
澳門搞交易所傳上報中央 梁維特否認
澳門搞交易所傳上報中央 梁維特否認
Avo推首款電子錢包保險
Avo推首款電子錢包保險
彭博：匯控擬削英美德法股票業務
彭博：匯控擬削英美德法股票業務
「謎網股」基金強制贖回勁蝕87% 中國置業投資4年前買入 發公告交代虧損
「謎網股」基金強制贖回勁蝕87% 中國置業投資4年前買入 發公告交代虧損
傳國家油氣管網公司今掛牌
傳國家油氣管網公司今掛牌
六福第二季同店銷售大跌37%
六福第二季同店銷售大跌37%
美銀中心呎租 3年來首跌穿60元
美銀中心呎租 3年來首跌穿60元
大新銀行：客戶首季起投資態度轉保守
大新銀行：客戶首季起投資態度轉保守
中信銀行上季多賺12% 增長加快
中信銀行上季多賺12% 增長加快
對冲基金錄10年最大資金流出
對冲基金錄10年最大資金流出
傳港交所擬推單日槓桿證 亞洲僅新加坡有推 包括掛鈎恒指國指
傳港交所擬推單日槓桿證 亞洲僅新加坡有推 包括掛鈎恒指國指
陽光房託首季出租率按年略降 上水商場租金未見跌
陽光房託首季出租率按年略降 上水商場租金未見跌
Netflix美訂戶恢復增長 股價急彈 憂訂戶流失 股價過去3月跌逾兩成
Netflix美訂戶恢復增長 股價急彈 憂訂戶流失 股價過去3月跌逾兩成
憂脫歐方案遭國會否決 英鎊逼近1.3後急回
憂脫歐方案遭國會否決 英鎊逼近1.3後急回
fb未放棄Libra 21創始成員簽約章
fb未放棄Libra 21創始成員簽約章
張兆聰：小注投機買強勢股 冷敲昆能
張兆聰：小注投機買強勢股 冷敲昆能
張宗永：堅守一國兩制 對北京是上策
張宗永：堅守一國兩制 對北京是上策
技術取勝：東陽光藥反覆上試43元
技術取勝：東陽光藥反覆上試43元
盧駿匡：恒指27310有阻力 慎防熊三
盧駿匡：恒指27310有阻力 慎防熊三
小學生一張相攻破人面識別
小學生一張相攻破人面識別
八達通張耀堂獲花旗「卓越舊生獎」
八達通張耀堂獲花旗「卓越舊生獎」
劉思明：港股牛皮悶局 本地股受捧慎選
劉思明：港股牛皮悶局 本地股受捧慎選
周顯：港樓價永遠只升不跌
周顯：港樓價永遠只升不跌
笑看人生：澳門美食、湘雅醫院、Zaha Hadid
笑看人生：澳門美食、湘雅醫院、Zaha Hadid
湯文亮：把握機會 搣甩二按
湯文亮：把握機會 搣甩二按
法例禁外國人私人全權擁有土地
法例禁外國人私人全權擁有土地