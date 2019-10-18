湯文亮：把握機會 搣甩二按

轉用新按保 可減利息支出

我問年輕人有冇樓，有冇二按，佢話托賴在年初用了大約1000萬元買了一個兩房單位，由於銀行只可以做六成按揭，他被迫要借兩成二按，年息10%，覺得很肉赤。我話他是今次《施政報告》的首批受惠者，他應該趁這個機會申請按保，同時搣甩二按，他以後就可以放心供樓。

由於林鄭將按保上限提高至1000萬元以下的住宅，可借八成，以及800萬元以下樓價可借九成，這將會令到700萬至1000萬元的住宅單位需求量大增，樓價有機會與細樓價背道而馳，如果那位年輕人可以成功搣甩二按，他不但可以減少利息支出，而且可以享受樓價即時升值，以後就當然要睇大市形勢。無論如何，他是即時受惠者，千祈唔好話《施政報告》不知所謂。

不過話分兩頭，如果有人在較早前買了一個400萬元單位，他雖然可以獲得九成按保，但現在損失了買較大單位的機會，而且未來一段時間，買細價樓或「納米樓」的人會較少，加上經濟環境轉壞，細價樓有機會急跌，他們將會是這份《施政報告》的受害者。

細價樓+納米樓 下跌機會較大

至於現在是否應該買樓，如果買大型單位或者豪宅的人根本毋須理會有沒有需要，有錢就幾時都可以買；買細價樓及「納米樓」就要小心一些，下跌的機會比較大，如果合資格申請按保的不妨考慮2房或者3房的中型單位，即使現在有不少該類型單位的業主封盤不賣，但地產商因新樓空置稅，將會有很多中型單位推出市場，對於有需要而可以供得起的人來說，或者這是一個置業良機。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]