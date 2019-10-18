笑看人生：澳門美食、湘雅醫院、Zaha Hadid

翌日跟另一好友J君和家人聚會，先到永利軒午膳，已十年沒去過，但在朋友發哥打理下，水準更勝從前。我絕非一個愛魚之人，但一道看似簡單平凡的清蒸九肚魚，起了所有骨刺，吃起來無障礙，更加超好味，讚！

訪濠江長沙 體驗絕佳服務

下午去了橫琴的澳門大學參觀，範圍之廣，環境之優美，設施之完善，令人嘆為觀止。只可說原來有錢真的好辦事！最開心的是在校園見到的學生，都在圖書館、課室內努力學習，或在户外騎着單車和散步，一片祥和。

晚餐又是此程的另一高潮，在Zaha Hadid遺作Morpheus酒店的天頤用膳。先不講食物，單從室內設計來說，是我在全世界所見過的餐廳，最有型的一家（沒有之一）！有不少餐廳比它更豪華，但天頤的設計elegant，簡約中又充滿細節，感覺猶如在一間現代美術館用餐。食物由年輕帥哥Angelo操刀，中式Omakase，每道菜當然充滿創意和擺設精美，但不算fusion，招牌菜香茅煙燻乳鴿最令人回味。Angelo出身於好酒好菜，坦白講，已經青出於藍，恭喜！

周一回港，但馬不停蹄，下午又再坐高鐵到長沙，準備跟好友E君去參觀一個大型地產項目。不幸在高鐵上發生了小意外。已坐在最高級的商務艙，但晚餐仍只是熱水泡麵。用餐小桌設計得極差，太細又太貼近身，一個不小心，就把托盤弄翻，結果超熱的水倒在雙腳上，雖穿了波鞋，但左腳仍燙傷得頗嚴重。車上服務不錯，馬上為我敷上濕毛巾和澆冷水，然後再塗上藥膏。

兩小時後到達長沙，當地接待我們的楊總，人非常好，馬上親自送我到當地最好的湘雅醫院急症室接受治療，非常感謝！這是一間公立醫院，其實外貌有點殘舊，本有點擔心，因為從前聽過不少國內醫院的故事，例如輪候很長時間才見到醫生，或者二話不說，任何症候，先打點滴，和西醫開藥如中醫，慣性開一大堆抗生素和其他藥等等。

但今次經驗完全令我改觀，可能因為楊總預先派了人過去，我到了醫院只約20分鐘已完成登記和分流，然後就去了樓上的燙傷中心，唯一不方便是輪椅用光了，要自己走路，更麻煩了楊總和他同事攙扶了一把。上到去，有一位當值的年輕女醫生，先詢問了我的受傷過程，然後檢查傷口，左腳已起了幾個頗大水疱，大概是淺二度燒傷。檢查完就進行治療，先消毒，然後小心刺破水疱，最後細心包紮。醫生非常專業，手勢非常好，一點都不痛。唯一是沒有護士，結果又麻煩了楊總幫忙。

最後收費356元人民幣（楊總又搶着付費），沒有打針，亦沒有開任何藥（回港後到養和覆診，地方好些，但盛惠5倍收費）。整個過程感覺非常良好，一個小時已完成。湘雅醫院名不虛傳，水準絕對相當高。小笑話，聽到楊總竟然叫醫生為「美女」，如果在美國，可能已經要吃官司了！

名師Zaha Hadid 遺作遍天下

因為受了傷，翌日就無法跟E君去参觀項目，留在酒店，發現窗外坐落湘江邊的文化中心，原來又是Zaha Hadid的遺作！真佩服她去世後仍這麼勤力，簡直令我們在世的人有點汗顏！不是開玩笑，感覺上她死後完成的作品比生前還要多！很期待試用她（最最後？）設計的北京大興機場。

我兩位同事去了參觀項目，聽說環境超優美，有山有水，最適合養生退休和度假用途。因為受傷，最後跟項目總經理賀總吃完豐富的午飯（還喝了點茅台，幸好沒有醉了再跌倒），就改早了一天回港。

無巧不成話，其實這家湘雅醫院正是Yale-China Association（雅禮協會）在1906年所創辦的。本來我打算多留一天的原因正是約好了Yale-China的總裁David Youtz在長沙見面，打算帶我參觀湘雅醫院，和雅禮中學（Yali High School），排名在全國頭二十名之內。但我告訴David，既然已直接體驗過湘雅醫院的一流服務，比任何導賞團更深入，就毋須再參觀了，所以就另約下周在港見面。

因傷就取消了周五到寧波出席一個頂級的投資峰會，要向好友和好客户江總和謝總等說句非常對不起。希望在梳子蟹季節未完前，再有機會到寧波負荊請罪，共享寧波美味海鮮。

講完一大輪旅遊和美食，彷彿搶了大師姐在友報的飲食專欄，還是講些關於政經的事情吧。一個月前直接聽過美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）講話，明白他堅持"Stay in the lane"的態度，真的非常有用。一如我上周所料，中美在第13輪會談後，接近達成局部"skinny deal"協議，美方暫時停止原定在今月15日上調的關稅。全球股市應聲反彈，特別是本來很弱、很多人都經過太多次狼來了而早已放棄的港股。相信未來談判仍有重重波折，但看來主調已轉往正面發展，所以這些困難和噪音，或將反成為可攀的「憂慮之牆」。

人民幣倘大幅貶值 港幣勢危

細節仍未搞定，更當然必須等待愛出風頭的特朗普親自在智利APEC峰會拍板，但第一階段協議已比預料中「肥」，除中方答應增購400億至500億美元農產品，似乎亦將包括加強IP保護，和一個所謂"currency pact"（匯率協議），但相信絕對不會像當年針對日本的Plaza Accord（廣場協議）那麼誇張，迫使日圓急升一倍。這個pact最多只會要求人民幣軟掛鈎於美元，不再大幅貶值。其實對中國也是好事，我早說過，從來沒有一個國家是靠貶值發達的，如中國要做消費大國，更必須擁有強大和愈來愈國際化的貨幣。如人民幣停止貶值，對港元的壓力也大大減少，再說一次，在現今香港風雨飄搖的情况下，聯繫匯率，縱有百般不是，仍可說是維持香港穩定的最後一根重要支柱，不可輕易放棄。永遠同一句話，外資襲擊，無論是嘍囉如Kyle Bass，還是大鱷如Soros，一概都毫不足懼，但如果壓力來自內地，人民幣繼續大幅貶值，則港幣危矣！

更重要的是也如我所料，達成初步貿易協議，對香港情況亦有明顯幫助。特朗普說香港示威人數已大幅減少，更表示有信心問題將在短期內自然解決。即使美國眾議院終通過了所謂的《香港人權與民主法案》，仍對市場沒甚影響。正如此法案的支持者之一，參議員Rubio所說，即使正式通過變成法例，成效仍主要看白宮的執行意願。最差情況就像有如中國未加入WTO前的情況，每年美國審核會否延續MFN（most-favored-nation treatment，最惠國待遇）地位，每年擔心一次，但都順利過關。

我不想過度揣測美國在香港情況的影響力，但的確神奇地，從中美重啟談判之前數天起，香港的動亂規模確突然大幅減少，但不幸某些案件的暴力程度仍在升級。我當然不相信任何深層次政治問題，將可在短期內得到解決。林鄭的《施政報告》，重點放在企圖紓緩房屋問題的措施，是否有效，仍需頗長時間才有分曉，但最少不再單獨倚靠武力鎮壓。在現時放鬆首置按揭成數是險着，對，確讓市民較易上車，但又會否為本已過高的樓價火上加油呢？即使炒風不再，樓價不升，但亦必阻礙樓價加速調整，是好是壞，難講。

港處中美貿戰風眼 股樓反而難大跌

我早已多次指出，今次香港為中美意識形態的主戰場，而並非普通的金融戰，所以反而股、樓都不能大跌。諷刺地今年香港樓市更仍跑贏全球大部分主要城市，如溫哥華、倫敦、悉尼、紐約、和舊金山等，對投資者或者是好事，但當然亦令社會矛盾更難解決，動亂更難平息，所有人的生活更痛苦。

再次提醒大家，740萬的所謂香港人，其實接近500萬擁有外國國籍，包括BNO。英國出賣港人，再次重申不給予BNO持有者居英權（Brexit當前，不要再發夢了），但理論上他們仍是大英帝國子民。所以我依然建議大部分香港人盡量保持一種過客心態，一切事情不要太上心，不要太過極端。無論我們怎麼努力，仍改變不了我們從不公義的鴉片戰爭中誕生下來的畸形政治、憲法、種族、國籍和文化基因。

所以繼續旅遊，下周去東京，好友靚黃太訂了曾在Tabelog排名第一的Saito，食指又再大動！

（中環資產持有茅台的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]