周顯：港樓價永遠只升不跌

話未說完，亂局愈趨激化，人們紛紛說要賣樓移民，加上林鄭月娥說要使用《收回土地條例》，以增加供應，這令到樓市雪上加霜。誰知話猶在耳，新的《施政報告》已提出800萬元以下的樓可做九成按揭，人們笑說，從此以後，香港樓價將從800萬起跳。

我常常說，香港樓價有一雙隱形的翅膀，無形地保護着，永遠只升不跌，正是這個意思。從八萬五的崩潰到今日，從來沒有變過。

八萬五崩潰到今日從沒變

日前碰到我的前老闆，他說生意淡薄，好慘好慘。過幾天，我看到他的酒店餐廳被藍絲列入黑名單，原來是因為他旗下有藝人是黃絲，因而被殃及了。後來和朋友講起，朋友說，他因為和大陸太過close，所以黃絲又要杯葛他，即是現在藍絲黃絲都不妥他，兩面不是人！

由於美心餐廳成為了「被裝修」的重災區，因而令我看了一些有關它的資料。原來幾十年前，是因為伍氏兄弟去高級餐廳Jimmy's Kitchen食飯被冷待，才決心開了第一間高級西餐廳。不過，現在Jimmy's Kitchen已經不再門高狗大，而是我認為性價比最高的西餐廳。不過，它的舖位好像已賣掉，現在是在原址續租，如果是這樣，經營下去，真有點危險，要幫襯多啲先得！

[周顯 投資二三事]