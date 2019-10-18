經濟
周顯 投資二三事

投資策略

下一篇 上一篇

周顯：港樓價永遠只升不跌

【明報專訊】先前我講過，由於樓市的供求關係未能改變，可見的將來都沒有大量土地供應。因此，估計樓價會調整一年，然後再次踏上升軌。

話未說完，亂局愈趨激化，人們紛紛說要賣樓移民，加上林鄭月娥說要使用《收回土地條例》，以增加供應，這令到樓市雪上加霜。誰知話猶在耳，新的《施政報告》已提出800萬元以下的樓可做九成按揭，人們笑說，從此以後，香港樓價將從800萬起跳。

我常常說，香港樓價有一雙隱形的翅膀，無形地保護着，永遠只升不跌，正是這個意思。從八萬五的崩潰到今日，從來沒有變過。

八萬五崩潰到今日從沒變

日前碰到我的前老闆，他說生意淡薄，好慘好慘。過幾天，我看到他的酒店餐廳被藍絲列入黑名單，原來是因為他旗下有藝人是黃絲，因而被殃及了。後來和朋友講起，朋友說，他因為和大陸太過close，所以黃絲又要杯葛他，即是現在藍絲黃絲都不妥他，兩面不是人！

由於美心餐廳成為了「被裝修」的重災區，因而令我看了一些有關它的資料。原來幾十年前，是因為伍氏兄弟去高級餐廳Jimmy's Kitchen食飯被冷待，才決心開了第一間高級西餐廳。不過，現在Jimmy's Kitchen已經不再門高狗大，而是我認為性價比最高的西餐廳。不過，它的舖位好像已賣掉，現在是在原址續租，如果是這樣，經營下去，真有點危險，要幫襯多啲先得！

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

放寬按揭後首推盤 愛海頌賣五成 24%買家採建期付款 近期新盤較高水平
放寬按揭後首推盤 愛海頌賣五成 24%買家採建期付款 近期新盤較高水平
《施政報告》公布日 嘉湖錄6宗成交
《施政報告》公布日 嘉湖錄6宗成交
話你知：樓價升跌均有按揭成數不足風險
話你知：樓價升跌均有按揭成數不足風險
恆大‧珺瓏灣折實318萬入場 首批全數可做九成按揭
恆大‧珺瓏灣折實318萬入場 首批全數可做九成按揭
高成數按揭累借1200億 按保料可代替 分析：買家選用建期 同樣拖慢發展商資金回籠
高成數按揭累借1200億 按保料可代替 分析：買家選用建期 同樣拖慢發展商資金回籠
按保八成風險由按證公司承擔
按保八成風險由按證公司承擔
港股曾見1個月高 夜期先升後回
港股曾見1個月高 夜期先升後回
澳門搞交易所傳上報中央 梁維特否認
澳門搞交易所傳上報中央 梁維特否認
Avo推首款電子錢包保險
Avo推首款電子錢包保險
彭博：匯控擬削英美德法股票業務
彭博：匯控擬削英美德法股票業務
「謎網股」基金強制贖回勁蝕87% 中國置業投資4年前買入 發公告交代虧損
「謎網股」基金強制贖回勁蝕87% 中國置業投資4年前買入 發公告交代虧損
傳國家油氣管網公司今掛牌
傳國家油氣管網公司今掛牌
六福第二季同店銷售大跌37%
六福第二季同店銷售大跌37%
美銀中心呎租 3年來首跌穿60元
美銀中心呎租 3年來首跌穿60元
大新銀行：客戶首季起投資態度轉保守
大新銀行：客戶首季起投資態度轉保守
中信銀行上季多賺12% 增長加快
中信銀行上季多賺12% 增長加快
對冲基金錄10年最大資金流出
對冲基金錄10年最大資金流出
傳港交所擬推單日槓桿證 亞洲僅新加坡有推 包括掛鈎恒指國指
傳港交所擬推單日槓桿證 亞洲僅新加坡有推 包括掛鈎恒指國指
陽光房託首季出租率按年略降 上水商場租金未見跌
陽光房託首季出租率按年略降 上水商場租金未見跌
Netflix美訂戶恢復增長 股價急彈 憂訂戶流失 股價過去3月跌逾兩成
Netflix美訂戶恢復增長 股價急彈 憂訂戶流失 股價過去3月跌逾兩成
憂脫歐方案遭國會否決 英鎊逼近1.3後急回
憂脫歐方案遭國會否決 英鎊逼近1.3後急回
fb未放棄Libra 21創始成員簽約章
fb未放棄Libra 21創始成員簽約章
張兆聰：小注投機買強勢股 冷敲昆能
張兆聰：小注投機買強勢股 冷敲昆能
張宗永：堅守一國兩制 對北京是上策
張宗永：堅守一國兩制 對北京是上策
技術取勝：東陽光藥反覆上試43元
技術取勝：東陽光藥反覆上試43元
盧駿匡：恒指27310有阻力 慎防熊三
盧駿匡：恒指27310有阻力 慎防熊三
小學生一張相攻破人面識別
小學生一張相攻破人面識別
八達通張耀堂獲花旗「卓越舊生獎」
八達通張耀堂獲花旗「卓越舊生獎」
劉思明：港股牛皮悶局 本地股受捧慎選
劉思明：港股牛皮悶局 本地股受捧慎選
笑看人生：澳門美食、湘雅醫院、Zaha Hadid
笑看人生：澳門美食、湘雅醫院、Zaha Hadid
湯文亮：把握機會 搣甩二按
湯文亮：把握機會 搣甩二按
泰央行收緊按揭 出租回報更吸引 供應充足 曼谷樓價料放緩
泰央行收緊按揭 出租回報更吸引 供應充足 曼谷樓價料放緩
法例禁外國人私人全權擁有土地
法例禁外國人私人全權擁有土地