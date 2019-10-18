劉思明：港股牛皮悶局 本地股受捧慎選

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，幾乎全線上升，只有燃氣供應跌0.2%；整體表現牛皮，大部分升幅小於1%。汽車相關、本地零售服務、紡織及服飾升約1.3％，各有七八成股份上升，表現最強；食物飲品升約1%，上升股份不足一成。

儘管強勢股龍湖（0960）、平安好醫生（1833）昨天破頂後倒跌收市；但強勢教育股新東方在線（1797）、東方教育（0667）昨天再向上破頂；服務及消費類股份如海底撈（6862）、頤海（1579）、李寧（2331）、碧桂園服務（6098）等繼續創新高。早前提到的日清（1475）再次逼近新高，相比統一（0220）、康師傅（0322）低迷或尋底，均顯示強者愈強。

本地地產股曾受捧，但收市前普遍升幅已大幅收窄，新世界（0017）則顯強勢跑贏；走勢上，新世界已逼近50周線約11.5元目標（詳看10月4日《技術取勝》），而正如昨天所指現水平宜吸不宜追。此外，本地零售股周生生（0116）、莎莎（0178）有資金低撈，昨天買盤積極，但中線走勢低迷，跟風要審慎。

交投疏落 豐盛只宜小注

若然要吼本地股，可以留意豐盛服務（0331）。公司為香港主要機電工程公司，項目涵蓋各類型建築物及設施，上年度（截至6月底止）取得啟德稅務大樓、啟德體育園及區域供冷系統（第三期）等大型工程合約；去年完成收購將業務擴大至清潔及洗衣服務範圍，令業務更多元化。

豐盛以優先處理大型項目，如政府的合約、公共基建、醫院等為目標，有助降低香港局勢動盪對工程造成擱置風險；隨着政府着力增加土地及房屋供應，加上醫院、社區發展及物業維護帶來的需求，集團的業務有望保持穩定增長。此外，豐盛財政穩健，零負債比率，持有現金超過4億元，近年穩步增加派息，現價息率接近7厘。本地股而言，豐盛是少數率先升破6月低位的股份，技術上3元已成重要支持，但交投疏落，只宜小注及作中線投資。

工程服務以外，內地工程機械股近期亦呈現強勢，中聯重科（1157）繼續領漲（見圖），蓄勢向上突破，也可留意。

[劉思明 數據尋寶]