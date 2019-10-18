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張兆聰：小注投機買強勢股 冷敲昆能

【明報專訊】恒指昨日升184點，收報26,848點，成交金額721億元。英國與歐盟達成脫歐協議，市場一大不明朗因素有望消失，英鎊匯價直逼1.3大關，匯控（0005）及長和（1113）系應可向好，執筆時夜期升近百點。中美達成首階段貿易協議後，港股市况非常反覆，可以用進三步退兩步來形容。從夜期和牛熊證分佈來看，短期應可上試27,000點至27,500點。

周三晚美股反覆，但恒指夜期卻升近百點，反映資金憧憬施政報告對港資股的刺激作用可持續，結果昨日本地地產股續升，筆者推介的美聯（1200）最終飈升達20％。但坦白說大家心態都是炒一轉。現在無法上車的人財力相對有限，即使他們可能薪金頗高，具備強勁供款能力，但首期卻是相對緊絀。短期或因個別買家擔心樓價上升，出現追價入市浪潮，但本港樓價本已相當高，高成數按揭的話，供款更會遠高於租金，筆者相信樓市展新升浪的可能性有限，地產股經過連續兩日急升之後值博率已大減，阻力漸大。

困擾多年的脫歐亂局終於結束（但仍要等國會通過），此舉對港股有3方面影響。首先，不明朗因素令英國和歐盟企業投資趨於審慎，現在有了明確方案，有助該區以至全球經濟回暖；第二，匯控及長和系在當地業務和資產相當多，英鎊回升、不明朗因素消失，對股價有正面影響；第三，脫歐亂局拖累英鎊，歐元也跟隨受壓，結果美匯指數就持續偏強。亂局終結下美匯轉弱的概率增加，利好非美地區股市表現。

逼近熊證重貨區 短線挾升誘因大

上述3項影響以第2項較實質，其實過去5個交易日，為恒指貢獻最多點數升幅的就是匯控，長和排第5，兩股累積升幅分別達3.3％及4.42％。達成協議消息一定會有正面作用，但也不要有太大期望。無論如何，恒指今市有望挑戰27,000點關口，而從牛熊證分佈來看，熊證重貨區集中在27,000點至27,500點，牛證街貨則相當有限，密集區處於26,000點，短線挾升的誘因相當大。

現在市况比較尷尬，恒指到達阻力位27,000點，一旦觸發熊證收回，短線升勢會頗急。但近期動力更多來自弱勢的港資股，中資股則動力減弱。後市發展可能是中資股整固後向上突破，也可能是27,000點附近行人止步，再次步入上落市。部署上，現在可能小注投機買入強勢股，如美團（3690）、金界（3918）、新東方在線（1797）、東方教育（0667）等，醫藥、汽車、內房等也可候低買，落後則可冷敲昆侖能源（0135）。

昆能現水平下跌風險有限

昆能宣布收購深圳上市的金鴻控股旗下從事燃氣供應與管理，以及燃氣運輸管道及加壓站經營業務的17家公司若干股權，交易總額為16.55億元人民幣，收購有助公司在目標市場快速形成規模，發揮公司天然氣業務上下游一體化的體制和機制優勢。

昆能股價長期表現欠佳，但在昨日大升3.6%前，股價貼近兩年多低位。一方面天然氣價格趨升，同時國家油氣管網公司或於10月18日掛牌，第一階段被納入的資產包括4MPA及以上的天然氣管道以及附屬設施、6.4MPA及以上的原油、成品油管道、部分地下儲氣庫和LNG接收站。若昆能旗下的管道資產價值因而獲得充分體現，短線有條件炒上。退一步看，若股價依然乏善可陳，則現水平下跌風險也有限。

[張兆聰 還看今朝]

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