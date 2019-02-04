盧駿匡：恒指27310有阻力 慎防熊三

以現走勢而言，是次反彈已完成了接近一半，因此之前博反彈股份應開始分段獲利。至於期指方面，好倉可考慮升近阻力時平倉。利好後市的另一原因是短線市寬已於超賣區回升。據過往經驗，多會升至超買區才會回落，意味仍然有上升空間。

反彈近一半 仍有上升空間

近日新股表現強勁，但投機味較重。股價普遍在首日錄得升幅後出現回吐。然而，新股主要是炒供求，與基本因素未必有太大關係。因此假若出現顯著調整，意味短期炒作或已經結束。

在熊市之中炒股須採用較靈活策略，9月至今正好是一個例子。早前筆者表示恒指升至250天線時有機會見頂回落，策略上應把正股沽出，並且全面以淡倉應市。直至10月初恒指開始不受外圍跌市拖累，表現相對硬淨，有跌不下去的味道。因此淡倉應開始逐步平倉，但並不代表隨即反手做好，待強烈的利好信號出現時，才把全部淡倉平倉並且開好倉。因此，熊市亦有不少獲利機會。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]