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2019年10月18日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
放寬按揭後首推盤 愛海頌賣五成 24%買家採建期付款 近期新盤較高水平
《施政報告》公布日 嘉湖錄6宗成交
話你知：樓價升跌均有按揭成數不足風險
恆大‧珺瓏灣折實318萬入場 首批全數可做九成按揭
高成數按揭累借1200億 按保料可代替 分析：買家選用建期 同樣拖慢發展商資金回籠
按保八成風險由按證公司承擔
港股曾見1個月高 夜期先升後回
澳門搞交易所傳上報中央 梁維特否認
Avo推首款電子錢包保險
彭博：匯控擬削英美德法股票業務
「謎網股」基金強制贖回勁蝕87% 中國置業投資4年前買入 發公告交代虧損
傳國家油氣管網公司今掛牌
六福第二季同店銷售大跌37%
美銀中心呎租 3年來首跌穿60元
大新銀行：客戶首季起投資態度轉保守
中信銀行上季多賺12% 增長加快
對冲基金錄10年最大資金流出
傳港交所擬推單日槓桿證 亞洲僅新加坡有推 包括掛鈎恒指國指
陽光房託首季出租率按年略降 上水商場租金未見跌
Netflix美訂戶恢復增長 股價急彈 憂訂戶流失 股價過去3月跌逾兩成
憂脫歐方案遭國會否決 英鎊逼近1.3後急回
fb未放棄Libra 21創始成員簽約章
張兆聰：小注投機買強勢股 冷敲昆能
張宗永：堅守一國兩制 對北京是上策
技術取勝：東陽光藥反覆上試43元
盧駿匡：恒指27310有阻力 慎防熊三
小學生一張相攻破人面識別
八達通張耀堂獲花旗「卓越舊生獎」
劉思明：港股牛皮悶局 本地股受捧慎選
周顯：港樓價永遠只升不跌
笑看人生：澳門美食、湘雅醫院、Zaha Hadid
湯文亮：把握機會 搣甩二按
泰央行收緊按揭 出租回報更吸引 供應充足 曼谷樓價料放緩
法例禁外國人私人全權擁有土地
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技術取勝：東陽光藥反覆上試43元
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【明報專訊】瑞聲科技望上試50元（圖）
中金公司不宜跌穿14元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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放寬按揭後首推盤 愛海頌賣五成 24%買家採建期付款 近期新盤較高水平
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