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張宗永 翼之聯想

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張宗永：堅守一國兩制 對北京是上策

【明報專訊】30多年前，鄧小平用無比的智慧去建構一國兩制；但是沒有人是聖人，30多年之後的今天，兩地發展到如今的狀況，一國兩制的初衷是否仍然成立，有很多人開始起疑。30年多前，鄧小平看錯了的兩點：一是大陸的經濟發展之快，二是內地政治改革之慢；兩件事併起來，加深了中港兩地今天的矛盾。

中國人口超過一半仍是農民，作為政治家，習當家當然很清楚他講話的對象是誰、是怎樣的質素、訴求是什麼，將與13億大陸人溝通的口徑，用在700萬香港人身上，是行不通的。

如果我們用Maslow的Hierarchy of Needs來分析兩地人的需求，便很容易明白一國兩制的重要。Maslow將人類的需求分為幾個層次，從最基本需要開始，依次為生理需要、安全需要、愛與歸屬需要、尊重需要和自我實現需要。

抗爭者非廢青 對生命有期許

香港經濟起步比大陸早很多，大陸的經濟是當頭起，但是香港已經進入一個相對飽和的狀態。大陸以整個國家平均來計算，是剛剛脫貧進入了追求安全的階段。但香港人到了今天的富泰，更緊張的是尊重和自我實現。所以今天跑出來示威的年輕人不是廢青，更多是對生命有期許而又不愁溫飽的年輕人，政府如果不明白這點，修復根本就無從入手。

相比30年前，香港佔大陸GDP的比例從高峰期的27%下降至不足3%，這是好的發展，也為兩地製造了很多商機。至於有大陸人將矛盾歸咎於一些香港人看不起大陸人，但放在1997之後出世的抗爭者身上，這一解讀是不成立的。

香港人應該接受13億人有富起來的權利和自由；大陸人要接受的是《基本法》賦予香港人的權利；而這些權利不是跟大陸比，不是跟美國比，更不是跟前港英時代比，而是當初中英政府答應我們的。從今次的事件看，香港人爭取民主挑動不了中國的民情，習主席可以放心。但中央在香港霸王硬上弓，卻令國家在全球輿論失分，影響中國在全球的佈局。論利害得失，北京堅守一國兩制，才是上策。

[張宗永 翼之聯想]

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