fb未放棄Libra 21創始成員簽約章

多家金融機構退出 採觀望態度

對於創始成員來說，簽署章程意味與Libra綁定，要為Libra日後的審查和監管負責。多家金融機構相繼退出，意味Libra的使用範圍將大為縮減。不過fb並未放棄Libra計劃，其行政總裁朱克伯格將於10月23日出席美國眾院金融服務委員會聽證會，接受議員對Libra計劃的質詢。Stripe發言人對日後與Libra協會合作持開放態度。Visa則表示要繼續評估，最終決定將取決於監管等因素。在fb負責Libra計劃的馬庫斯（David Marcus）稱，大型支付公司留在Libra協會當然更好，但即使它們沒有成為正式會員，這些機構也可助消費者及商界使用Libra的支付服務。不過外界預期Libra即使推出，初始規模也相對較小，用以助家人、朋友匯款等。

（綜合報道）

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