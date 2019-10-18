憂脫歐方案遭國會否決 英鎊逼近1.3後急回

整體來說，美國企業業績季開局良好。FactSet數據顯示，已公布業績的標普500指數成分股企業當中，逾76％的盈利勝分析師預期。不過昨公布的美國數據較預期差，9月工業生產下降0.4％，為4月以來最大跌幅。產出下跌，部分由於通用汽車罷工。

雀巢計劃回購1580億元股票

此外，瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）宣布，在完成出售護膚品業務後，將向股東返還資金，計劃在2020至22年間回購價值200億瑞郎（約1580億港元）的股票，預計回購在1月起開始。雀巢股價昨跌近2%，不過今年以來上漲了31%。《華爾街日報》引述知情人士稱，強生（Johnson & Johnson）提出以40億美元，結束美國所有鴉片類藥物導致上癮的訴訟。若成功和解，將解決州和地方政府逾2000宗訴訟。它們指控強生銷售包括Duragesic和Nucynta在內的止痛藥，助長鴉片類藥物成癮。

（綜合報道）

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