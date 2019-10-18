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憂脫歐方案遭國會否決 英鎊逼近1.3後急回

【明報專訊】英國與歐盟達成脫歐協議，但內容仍須雙方議會批准，能否獲英國議會通過仍有懸念。英鎊兌美元昨曾逼近1.30關口，創5個月高位，但其後市場憂慮脱歐方案未必可獲國會通過，英鎊回落至1.285左右。泛歐Stoxx 600指數的升幅昨晚大幅收窄。美股早段向上。受惠於一次式稅務優惠，摩根士丹利第三季利潤按年增3%至21.7億美元，合每股盈利1.27美元。上季收入亦增至100.3億美元，無論收入及盈利均勝於預期，股價早段升約3％。大行上季表現大致理想，摩通、花旗及美銀的業績也勝於預期，銀行股昨早段普遍向上。

整體來說，美國企業業績季開局良好。FactSet數據顯示，已公布業績的標普500指數成分股企業當中，逾76％的盈利勝分析師預期。不過昨公布的美國數據較預期差，9月工業生產下降0.4％，為4月以來最大跌幅。產出下跌，部分由於通用汽車罷工。

雀巢計劃回購1580億元股票

此外，瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）宣布，在完成出售護膚品業務後，將向股東返還資金，計劃在2020至22年間回購價值200億瑞郎（約1580億港元）的股票，預計回購在1月起開始。雀巢股價昨跌近2%，不過今年以來上漲了31%。《華爾街日報》引述知情人士稱，強生（Johnson & Johnson）提出以40億美元，結束美國所有鴉片類藥物導致上癮的訴訟。若成功和解，將解決州和地方政府逾2000宗訴訟。它們指控強生銷售包括Duragesic和Nucynta在內的止痛藥，助長鴉片類藥物成癮。

（綜合報道）

[國際金融]

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