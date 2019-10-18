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Netflix美訂戶恢復增長 股價急彈 憂訂戶流失 股價過去3月跌逾兩成

【明報專訊】串流媒體巨擘Netflix連續兩季未能實現訂戶增長目標，第三季的美國本土及全球訂戶按季僅增加約680萬戶，低於Netflix所訂下的700萬目標，令外界關注蘋果和迪士尼稍後進入串流媒體市場會否為Netflix帶來更大的壓力。上季美國市場訂戶增長只有51.7萬戶，低於Netflix預期的80萬戶，不過市場慶幸美國訂戶重拾增長，扭轉第二季減少12.6萬戶的局面，加上國際訂戶增長625.5萬，高於Netflix所訂的目標，刺激Netflix股價在周三盤後交易上漲8.5％，Netflix昨早段股價升4%。受次季訂戶增長放緩影響，Netflix股價過去3個月跌逾兩成。

受今年早前加價影響，Netflix次季在美國流失訂戶，是2011年以來首次，不過時隔一季已恢復增長，而美國以外的訂戶增長更高於預期。由於人氣劇集《怪奇物語》（Stranger Things）上季回歸，吸引更多人訂閱。不過這是Netflix在強敵進軍市場前的最後一季，面對蘋果和迪士尼將於11月起進入市場，Netflix下調了今年的訂戶增長預測，預計2019年的新增訂戶只有2670萬戶，低於去年的2860萬戶。惠譽董事Patrice Cucinello認為，數據清楚反映Netflix增長放緩。研究機構eMarketer警告，在沒有新競爭的情况下，Netflix的增長令人失望，預示新競爭者加入以後對其相當不利。

惠譽：新競爭者加入不利Netflix

Netflix行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）等高層試圖淡化新競爭湧現的威脅，在致股東信稱，新競爭者加入只會帶來「輕微的阻力」。不過由下季起，Netflix將不再匯報美國訂戶數量，改為將美國與加拿大訂戶數量合併匯報，按地區來公布收入及訂戶數據。Netflix日後的訂戶前瞻指引，只會提供全球訂戶目標，不再提供美國市場的預測。隨着業界競爭加劇，影片成本上漲，Netflix預計今年為影片內容花費150億美元。

不再匯報美國訂戶數量

Netflix上月在競標中，成功以5億美元，購入2021年起經典喜劇《宋飛正傳》（Seinfeld）的5年播映權。Netflix內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，最受歡迎的節目成本比去年同期高30％。黑斯廷斯則表示，Netflix在7年前為《紙牌屋》花費1億美元，現在看來相當划算。

「燒錢」買影片 長期債務達967億

Netflix透過發債幫忙支付大量的影片支出。截至9月底，其長期債務為124億美元（約967億港元）。對於全年的自由現金流，Netflix維持負35億美元的預期，但預計此後將改善。Netflix曾以迅速增長的訂戶人數作為花錢的理據，推動其股價近年飈升，如今市場對其花錢態度開始警惕，令其股價跑輸標普500指數。Netflix第三季收入按年增31%至52.5億美元，符合預期。上季利潤按年大增65%至6.65億美元，每股盈利1.47美元，勝於預期。

（綜合報道）

[國際金融]

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