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傳港交所擬推單日槓桿證 亞洲僅新加坡有推 包括掛鈎恒指國指

【明報專訊】繼界內證後，港交所（0388）擬再推新產品，擴大結構性產品市場的深度。彭博昨日報道，港交所計劃最早於明年中推出「單日槓桿證」（Daily Leverage Certificates，簡稱DLC），產品設計將參考新加坡市場，效果則是可放大掛鈎資產的每日表現，常見槓桿有3倍、5倍和7倍之分，玩法與槓桿反向ETF類同。港交所未有否認，僅回覆指對業界提出的新產品持開放態度，並與發行商有緊密溝通。

明報記者 馬迪帆

單日槓桿證概念與槓桿反向ETF相似，假設恒指上升1%，一隻7倍DLC的價格則會上升7%。但若長期持有，由於有複利效應，其提供的年回報未必是指數的7倍（見圖）。

DLC在歐洲已較為普遍，亞洲則僅有新加坡交易所於2017年才首次推出。根據新交所年報，其去年總計推出56隻DLC，全年DLC的總價值按年升5倍至1500萬坡元（約8621萬港元）。新交所現時提供看升及看跌兩類單日槓桿證，部分掛鈎產品屬港股市場的，例如有掛鈎恒指、國指、騰訊（0700）、平保（2318）及匯控（0005）等，總計有兩隻指數及13隻藍籌股相關DLC可供選擇。其中7隻恒指相關DLC，今年日均成交額合共為110萬坡元（約632萬港元）。

星DLC去年總價值按年升5倍

單日槓桿證的原理與其他結構性產品相若，為發行商借入資金購入正股或利用期貨等衍生工具，進而放大掛鈎資產表現。法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩表示，現時香港市面上無槓桿率3至7倍的產品，DLC正好可回應這一需求。他又指，DLC的槓桿原理並不複雜，加上香港人喜好炒牛熊證，相信槓桿率更低的DLC是大眾都可以參與的投資。

法巴：港乏3至7倍槓桿產品

若有意投資單日槓桿證，專家指出，應注意「牛皮市」中投資DLC會帶來損失，因每日價格的上落會令累計回報出現損耗。另外，亦要留意交易所最終發布的條款中，發行商對冲成本的情况，因會直接影響投資者長期持有時要付出的費用。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，DLC一般不似ETF會收取管理費，發行商的對冲成本會通過買賣差價來抵消，因此DLC的買賣差價會較牛熊證為高，本地投資者或需要時間習慣。

相關字詞﹕結構性產品 牛熊證 新交所 港交所 單日槓桿證

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