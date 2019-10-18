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美銀中心呎租 3年來首跌穿60元

【明報專訊】社會爭議持續，商廈租戶轉趨審慎，影響其租金下跌。市場消息表示，金鐘指標商廈美國銀行中心錄低價租務成交，該單位為高層07及08室，屬海景戶，新近以月租22.3萬元獲承租，單位面積3875方呎，呎租僅58元，為近3年半新低紀錄。業主於2014年5月以2440.3萬元購入，即現可享租金回報11厘。

租金回報11厘

翻查資料，對上一宗呎租低於60元租務成交，要追溯至2016年，一個中層13室以呎租50元獲承租，該單位屬無窗單位，故其呎租一向較低。若以同類景觀單位比較，對上低價成交則來自2014年11月，為該廈高層10室，以呎租57元租出，即新租出單位呎租更為近5年新低。

第一太平戴維斯指舖租按季跌17%

此外，第一太平戴維斯昨日發布第三季度寫字樓及商舖投資報告，指環球經濟及本地社會動盪雙重衝擊下，本港非住宅物業成交量較今年上半年跌48%，而對比今年7月及8月減少57%。零售市場方面，則因社會爭議而大受打擊，街舖首當其衝，商場亦受影響，全港雖然多個商場業主均已提供租金優惠，但街舖空置數量仍有所增加；價格方面，今年第三季度核心地段街舖租金按季跌17%，但同期物業價格則降低5%。

第一太平戴維斯香港董事總經理及投資部主管袁志光表示，本港營商環境日趨嚴峻，物業持續空置，或將考驗業主的開價意願及態度。目前看來，寫字樓業主似乎較商舖業主更願意接受減價，未來數月內可能出現更大幅度的價格調整。

相關字詞﹕低價租務成交 第一太平戴維斯

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