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傳國家油氣管網公司今掛牌

【明報專訊】籌備數年的國家油氣管網公司，有傳將於今天（18日）掛牌。內媒報道，由於距離北方冬季供暖僅剩一個月時間，國家油氣管網公司掛牌迫在眉睫。在本周三日舉行的中國國際LNG和天然氣峰會暨展覽會上，多位業內人士表示，國家油氣管網公司或於10月18日掛牌。

據內地《界面新聞》引述上海鋼聯副總裁廖娜表示，國家油氣管網公司獨立後，將被納入的資產包括三部分。第一部分為強制性納入資產，即4MPA（MPA為設計壓力的單位）及以上的天然氣管道以及附屬設施，主要是三大油公司即中石油（0857）、中石化（0386）和中海油（0883）的幹線管網。第二部分是建議但非強制納入的資產，為6.4MPA及以上的原油、成品油管道，而第三部分是部分地下儲氣庫和LNG（液化天然氣）接收站。上述管道資產不包括油氣田內部的集輸管道，也不包括海上油氣管道，三大油公司持有的境外油氣管道的股權亦不在納入範圍內。

傳8月掛牌拖延至今 昆能升3.6%

現時內地主要管網資產都掌握在三大油公司手中，尤以中石油佔大部分，多年前已有意見認為要把管網資產市場化，打破壟斷，以加快管網建設。成立國家油氣管網公司是近年能源行業最重要的改革，政策早在2013年已籌備，但直至今年初才獲中央全面深化改革委員會審議通過，本有傳8月掛牌，然後拖延至今。

中石油旗下昆侖能源（0135）昨日升3.6%，三大油升幅較小，中海油升0.7%，中石油及中石化均升0.2%。

交銀國際昨日發表報告指，市場預期國家管道公司將在短期掛牌成立，觸發投資者對昆侖能源的興趣。昆侖目前持有60%的陝京線以及3個LNG碼頭均有機會被納入國家管道公司，單是陝京線股權佔到昆侖淨資產約40%。

短期如在收購資產的時間表、作價以及方式上有進一步的消息，相信對昆侖的股價能起正面作用。

相關字詞﹕液化天然氣 陝京線 昆侖能源 中海油 中石化 中石油 國家油氣管網公司

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