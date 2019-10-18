「謎網股」基金強制贖回勁蝕87% 中國置業投資4年前買入 發公告交代虧損

明報記者 李哲毅

翻查資料，中國置業投資在2015年公布，斥2億元認購Avant Capital基金，其後在2017年更「加碼」7000萬元，但昨日集團發公告，指周二（15日）獲投資顧問告知，因為缺乏營運規模及該基金所管理的資產縮減，將會關閉投資組合。Avant Capital是由祝振駒旗下的翱騰投資管理所推出的基金，而翱騰投資管理同時擔任上述投資顧問。

著名基金經理祝振駒旗下

中國置業投資在2015年曾自稱，其投資目標是「在着重資本保值的情况下，每年實現資本增值」，翻查其截至2017年3月為止年報，該投資組合的公平值的確曾大升至4.29億元，較2.7億投資成本高出近六成。不過事與願違，同年5月Webb發表「謎網50」名單，其後證監會對當中部分公司採取行動，多隻謎網股全線急挫，截至去年3月，基金投資組合估值按年大跌89.72%至4410萬元，今年3月投資組合估值再微跌至4271萬元。

累計投入2.7億 現值3323萬

值得注意的是，Avant Capital買入的股票全屬「謎網股」，據公告披露，截至最後日期，基金持有雋泰控股（0630）、國家文化產業 （0745） 、權威金融（0397）、品質國際 （0243） 、財訊傳媒（0205）及滙隆控股（8021），6隻股份全部位列當日的謎網名單，以昨日收市價計，這批股份價值約1778萬元。集團指出，連同其他現金及實物收取資產，估計可收回價值涉約3323萬元，對比公司累計投入2.7億元，基金已蒸發近九成。

中國置業投資表示，計劃將強制贖回所得款項用作一般營運資金及為未來投資提供資金，同時估計，強制贖回完成時錄得虧損約948萬元。