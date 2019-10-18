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Avo推首款電子錢包保險

【明報專訊】首間經保監局快速通道審批的虛擬一般保險公司安我保險（Avo Insurance），昨日起推出3款保險產品，包括市場獨有的電子錢包保險，保障客戶電子錢包或信用卡出現的未經授權交易損失。執行董事及行政總裁黃子遜指，保監局希望虛擬保險可帶全新的保險產品，電子錢包保險可加強市民對網上購物的信心。

電子錢包保險保障本港儲值支付工具（SVF）和信用卡，客戶因未經授權交易蒙受的實際損失，即是信用卡或電子錢包公司未賠償部分。保費最低為每年79元，全年保額為1萬元，最高可選擇保額每年5萬元，保費為每年395元。每次的索償金額上限，為全年保障金額的20%。

保監局：上季內地客保單料雙位數跌

除此以外，Avo現時亦推出癌症危疾保險，以及旅遊保險，黃子遜表示Avo主要針對年青市場，因為現有產品較昂貴和複雜，希望簡化產品選取有用的保障部分，以較低保費接觸過去沒有保險保障的客戶，期望可在3至4年可收支平衡。

近月社會衝突持續，影響內地訪客來港，保監局行政總裁張雲正指對第三季內地訪客保單銷售影響甚大，預料保費按季比較下跌兩位數字。對於不少店鋪被示威者針對破壞，張雲正指，財產保險保費短期內會因為保險公司賠付增加令保費上升，不過隨事件完結，加上事件喚起商戶投保財產保險意識，商戶投保增加可擴大保險風險池，長遠有助保費降低。

相關字詞﹕未經授權交易 電子錢包 保監局 張雲正 安我保險

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