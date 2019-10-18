澳門搞交易所傳上報中央 梁維特否認

【明報專訊】廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍上周六（12日）於「第八屆嶺南論壇」致辭時透露，澳門設立證券交易所的方案已經呈報中央，並希望能夠將澳門證券交易所打造成人民幣離岸市場中的「納斯達克」，作為中央贈予澳門回歸20周年的「禮物」。澳門經濟財政司長梁維特昨日回應，他是透過傳媒才得知有關消息，因此不方便評論。他重申，澳門暫時沒有就建立人民幣計價結算的證券市場等相關報告上交中央。
不過梁維特提到，澳門政府就建立以人民幣計價結算的證券市場進行研究，當局早前曾公布已經聘請一間國際知名的機構研究上述方案。至於可行性研究報告出爐時間，他就指，研究報告不單止研究澳門證券市場，另外必須與國際規矩接軌，除了解澳門情况外，還要理解周邊類似的金融機構情况，當中包括法律訂定、人才培訓、本身軟硬件系統等因素，各項齊全後才能完成，他續指，當報告出台後，當局會審慎考慮報告如何與澳門情况結合。
另外，澳門博監局昨日公布博彩統計數據，第三季博彩毛收入為707.94億（澳門元．下同），較對上一季減少3.5%，按年計則跌4%；期內反映貴賓廳收入的貴賓百家樂錄得310.85億元，按年大跌22%，較上季少10%，佔總博彩毛收入約44%。
澳門上季賭收按年跌4%
期內澳門有賭枱6756張，按季增加22張，賭場數目維持41間。累計今年首3季博彩毛收入錄得2202.97億元，去年同期錄得2240.55億元，按年跌1.7%。