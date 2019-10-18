澳門搞交易所傳上報中央 梁維特否認

不過梁維特提到，澳門政府就建立以人民幣計價結算的證券市場進行研究，當局早前曾公布已經聘請一間國際知名的機構研究上述方案。至於可行性研究報告出爐時間，他就指，研究報告不單止研究澳門證券市場，另外必須與國際規矩接軌，除了解澳門情况外，還要理解周邊類似的金融機構情况，當中包括法律訂定、人才培訓、本身軟硬件系統等因素，各項齊全後才能完成，他續指，當報告出台後，當局會審慎考慮報告如何與澳門情况結合。

另外，澳門博監局昨日公布博彩統計數據，第三季博彩毛收入為707.94億（澳門元．下同），較對上一季減少3.5%，按年計則跌4%；期內反映貴賓廳收入的貴賓百家樂錄得310.85億元，按年大跌22%，較上季少10%，佔總博彩毛收入約44%。

澳門上季賭收按年跌4%

期內澳門有賭枱6756張，按季增加22張，賭場數目維持41間。累計今年首3季博彩毛收入錄得2202.97億元，去年同期錄得2240.55億元，按年跌1.7%。