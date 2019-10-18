按保八成風險由按證公司承擔

分析：年期長 負資產也可捱過

據了解，按證未來仍計劃主要以增加保費和再保險的方式，去管理風險。事實上，樓價自2016年急升，至去年按保的貸款申請和取用金額亦同步上升，至2018年風險總額增至237億元，而以再保險分保的風險為40億元，佔風險總額的百分比，在近年一直維持在20%以下的水平（見圖3），即有超過八成的風險由按證公司自行承擔。

保險界立法會議員陳健波認為，放寬按證門檻對按證的風險有限。按證會向剛達到放寬後門檻的買家徵收額外保費，而按揭保險計劃年期較長，即使有負資產，樓價長遠也會因為通脹等回升。至於目前再保險的水平，陳健波認為按證自有不少數據支持，有足夠的緩衝。

財政司長陳茂波兩周前稱政府有意放寬按保上限，當時按證公司發行的10年期債息已抽高，反映市場擔心此措施或增加按證公司風險，至近日始告回落（見圖4）。

對象高薪專業人士 經濟防禦力較強

運房局長陳帆昨重申，政府放寬按揭成數是見及年輕人收入不錯，但無法負擔首期，相信按揭證券公司有專業判斷。星展香港經濟師謝家曦認為，受惠按揭門檻放寬的主要是年青專業人士，近期受經濟影響的零售、酒店業從業員，本港勞動市場偏緊，因此應不會因失業引導大規模斷供，而且措施即時刺激需求但供應增加需時，預期不會出現因為樓價下跌變成負資產的情况。

[２０１９年施政報告]