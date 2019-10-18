經濟
２０１９年施政報告
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高成數按揭累借1200億 按保料可代替 分析：買家選用建期 同樣拖慢發展商資金回籠

【明報專訊】近年樓價猶如直昇機，發展商為吸引買家不斷提供高成數按揭，按中原按揭資料顯示，單計2016至2019年發展商借出一按及二按共計超過1220億元。惟新一份《施政報告》「開綠燈」，讓首置客申請九成按揭樓價上限倍增至800萬元，政策意味這類高成數按揭需求短期或暫時減退。有分析員指，高成數按揭為發展商帶來利潤不多，而且會令資金回籠變慢，惟估計放寬按保的政策可能透過刺激二手交投惠及一手市場。

明報記者 方楚茵

受惠政府「送禮」，本地地產股連續兩日做好，率先公布捐出300萬呎農地的新世界（0017）兩日累升8.1%，市值增加近85.6億元，「農地之王」恒地（0012）及新地（0016）兩日分別累升4.2%及3.8%，市值分別大增75億元及122億元，連最少農地的長實亦累升2.9%，市值增加56億元（見圖1）。單計九間大中小型發展商由《施政報告》發表至昨日，兩日累計市值增加逾390億元。

本地地產股做好 新世界兩日累升8.1%

高成數按揭在2015年由九建（0034）首創，據中原統計，計及一按及二按，至今4年相關按揭累計高達1220.6億元，惟當中部分已經交樓，估計已轉按至其他銀行。本報亦統計了由恒地、新地、新世界及信置（0083）披露為買家提供的按揭信貸規模，至今年6月底或去年底合共約為194.6億元（見圖2），當中又以恒地放出近70億元按揭貸款，為四家發展商中最多，倘計及其他發展商，相信整體市場規模更大。

4發展商按揭貸款規模195億

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為，在港府放寬樓按門檻下，買家未必再採用發展商提供的高成數按揭或二按服務，惟他料此對發展商業務影響不大。他指今次《施政報告》的政策影響，着重於無再提加辣、限售等，同時突然放寬按保更可刺激近期非常差的二手市場，相信令在未來6至9個月內二手市場跌幅由其原來預計的10%至15%，縮小約5個百分點。

券商：二手受惠新按保 可帶動一手

他指出，由於二手交投佔市場達三分之二，若二手「爛市」，一手亦難以開出好價，故相信當二手好轉，一手市場氣氛亦會受惠。雖然在新按保計劃下，表面只有二手受益，但他相信發展商推盤時或會自行調整，讓買家採用建期付款或協商付款條件，以受惠新按保計劃。他指出，此舉相對於即供雖然會令發展商的現金回籠減慢，但一則二手氣氛可帶動一手市，同時變相先行鎖定買家，發展商亦毋須再急於散貨，減價太多。

[２０１９年施政報告]

相關字詞﹕首置 信置 長實 新地 新世界 九建 施政報告 林鄭月娥 按揭保險

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