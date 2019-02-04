經濟
２０１９年施政報告
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恆大‧珺瓏灣折實318萬入場 首批全數可做九成按揭

【明報專訊】《施政報告》出台後，多個新界全新盤陸續登場（見表），其中內房恆大（3333）在香港首個住宅發展、位處屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣，昨日公布首張價單，雖然折實入場費低見318萬元，且全數單位折實均在550萬元以下，即全數可造九成按揭，其中69伙折實後更低於400萬元，惟整批單位平均折實實呎約達1.54萬元，遠較4個月前同區OMA OMA首批折實均呎高24%。

折實均呎較同區新盤高兩成

恆大‧珺瓏灣首張價單151伙，由開放式到兩房間隔，實用面積介乎223至378方呎，整張價單定價由357.3萬元至610.29萬元，平均實呎約1.73萬元，扣除最高11%優惠（包括6%即供優惠、1%限時優惠、不用發展商一按、二按再有4%優惠）後，折實平均實呎約1.54萬元，成區內首批折實實呎最貴新盤，比永泰（0369）今年6月推出的OMA OMA首批98伙折實平均實呎1.24萬元高出約24%。另發展商再為買家「代繳從價印花稅」，上限為成交金額3%。

首批151伙中四成半低於400萬

不過，今批主攻細單位，令整張價單折實價全部均在550萬元以下，最平為實用223方呎的2A座2樓E、F室開放戶，定價357.3萬元，折實317.99萬元，為區內近年入場費最平新盤，折實實呎14,260元。最貴一伙是1座7樓F室，實用378方呎兩房間隔，定價610.29萬元，折實543.15萬元，折實實呎14,369元。

雖然政府公布調高九成按保的樓價上限，惟恆大仍透過財務公司，為買家提供高成數按揭，包括高達樓價九成一按，首兩年免息供本，第25至36個月為P 減2.625厘（P為5.125厘），其後P加3厘；發展商亦為買家提供最高樓價三成二按，首兩年免息免供，第25至36個月為P減2.625厘，其後P加3厘。

提供九成一按首兩年免息供本

另隨着恆大‧珺瓏灣開價，區內多個樓盤都有新動作，其中累售997伙的萬科（香港）上源，發展商表示，鑑於樓花期縮短，建期付款折扣亦由原先的8%增加至12%，指定3房單位提供一個車位認購權。項目昨即日已錄得成交，單位為實用788方呎的1A座6樓E單位3房戶，成交價904.48萬元，實呎11,478元。嘉里（0683）同區現樓項目滿名山，昨亦推出山庭H16、H35號洋房，實用面積2865及1785方呎、同樣附連1240餘方呎花園，於下周一起招標，買家可於720日內分段繳付13%樓價、87%餘款可於1138日內上會。

[２０１９年施政報告]

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