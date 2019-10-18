經濟
２０１９年施政報告
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話你知：樓價升跌均有按揭成數不足風險

【明報專訊】政府提高按保計劃樓價上限，部分買家選用建期或發展商高成數按揭買樓，期望入伙時可轉用新按保計劃，但業內人士表示，採用有關計劃，未來樓價無論升跌，買家都有按揭成數不足風險。

建期折扣較小 留意按保費用

事實上，當買家選用建期計劃後，即使買家所購入的物業為樓花新盤，至收樓時才向銀行申請貸款，同樣可選用新按保計劃，例如今次推出的恆大．珺瓏灣，發展商推出樓價九成的首兩年免息一按，買家則可選用該計劃，以即供形式先上會，到入伙時再轉按，選用新按保計劃。

不過，中原按揭董事總經理王美鳳表示，如果選用上述兩個方式，亦有需要留意的地方，首先是無論選用建期或發展商高成數按揭，一般折扣率都會較不用高成數的即供計劃為小，如恆大．珺瓏灣，不用高成數按揭就可多獲樓價4%折扣，而將來若選用新按保計劃，又要付按保費用。

另一個要注意地方，就是樓價變動或影響單位現樓時，實際可以做到的按揭成數或金額。

王美鳳表示，若單位樓價在落成時下跌，出現估價不足，即使銀行可做到最高成數，但實際金額仍不足以支付予發展商樓價，即使整體樓價上升，當一個單位估值升穿某價位，成數未必做到心目中水平。例如，現時購入一個750萬元單位，期望一按達九成按揭、即675萬元，但落成時估值若回落至650萬元，即使可做到九成按揭，金額只有585萬元，而若單位估值升至810萬元，最高按揭成數就由九成降至八成、即僅648萬元。

[２０１９年施政報告]

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