《施政報告》公布日 嘉湖錄6宗成交

政府推出多項房屋新措施後，業主對後市信心增強，市場錄得多宗反價成交。祥益地產分行經理黃文樂表示，嘉湖山莊樂湖居5座高層G室，實用548方呎，3房間隔，原業主於今年6月以660萬元放盤，其後受社會氣氛惡劣影響，一度減價90萬元或13.6%，至570萬元放售，而日前發表施政報告後，原業主隨即反價至580萬元，並獲新買家承接，實呎10,584元。新買家承做八成按揭入市，首期為116萬元；原業主於2007年以126萬元購入，持貨12年，帳面獲利454萬元或3.6倍。

元朗區過去兩日亦錄得8宗成交，佔區內全月約20宗的四成。中原資深分區營業經理車子毅表示，其中一宗成交位於采葉庭7座低層A室，實用面積460方呎，2房間隔，新近以599萬元獲上車客承接，實呎13,,022元。新措施下買家可承造九成按揭，以約60萬元首期入市；原業主2011年11月以250萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利349萬元或約1.4倍。另外，車續指，區內部分業主反價3%至5%放盤。

淘大兩房加價15萬獲承接

此外，九龍灣指標屋苑淘大花園，有兩房戶反價至615萬元售出。利嘉閣聯席董事鮑允中稱，淘大花園I座中層7室，實用面積378方呎，2房間隔， 原業主於3周前以600萬元放盤，惟放寬按揭成數消息公布後，隨即將放盤價提升15萬元或2.5%、至615萬元，終獲新買家承接，實呎16,270元。若買家承做九成按揭，首期61.5萬元；原業主2008年1月以189萬元購入，持貨11年，帳面賺426萬元或2.3倍。

[２０１９年施政報告]