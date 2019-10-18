放寬按揭後首推盤 愛海頌賣五成 24%買家採建期付款 近期新盤較高水平

明報記者 葉煜燊、林可為

愛海頌成交紀錄冊顯示，在113個成交單位中，有27個買家選用建築期付款，即採用建築期付款比率為24%，屬近期較多買家選用建期付款的新盤。採用建期付款，待樓盤入伙時才申請按揭，可使用新推出的八成或九成按揭。

另外，新地（0016）南昌站匯璽III同於昨日第三輪銷售，與愛海頌相若，同沽約110伙，佔發價單單位數量62%，即兩盤共售約223伙。此外，主打800萬元左右的一手餘貨如啟德尚‧珒溋和龍譽，將軍澳日出康城GRAND MARINI等，昨共售約25伙。對於《施政報告》公布，承做九成按揭的樓價上限提升至800萬元，長實執行董事趙國雄形容屬「及時雨」，有助刺激成交，並對市民置業有大幫助，可減低買家首期金額，但同時呼籲「市民唔使急於買樓、搶住買樓，樓價自然唔會升得好似以往咁犀利」。

未售出百伙昨晚加價1%

趙續表示，愛海頌屬換樓盤，相信買家選擇建築期付款佔多數。被問及愛海頌會否加推單位及加價，趙回應稱，仍要與市區重建局商討，但表示調整價錢只是反映單位質素，而非受政府放寬樓按影響。

愛海頌昨日早上進行A組大手揀樓，據悉售出21伙，最大手買家為一組家庭客選購4伙（2、3房單位各兩個），涉資約5700萬元。連同B組散戶，全日售約113伙，佔可售單位總數五成；是次愛海頌首推的218伙，折實平均呎價1.8萬餘元。代理消息表示，受惠放寬按揭，估計愛海頌有約一至兩成原本選用即供的買家，轉用建築期付款，以求可用高成數按保計劃。雖然愛海頌首輪未能清袋，但長實昨晚修訂價單，顯示約100伙未售出單位，定價調高約1%。

匯璽第3輪銷售沽110伙

至於昨天發售235伙的新地匯璽III（其中178伙發價單形式發售），據悉A組大手客組別沽約12伙，連同B組散戶全日亦售約110伙，佔發價單形式單位的62%。連同9月首兩輪，匯璽III累售約810伙，佔全盤單位總數1172伙約七成。

利嘉閣總裁廖偉強認為，九成按揭的樓價上限增至800萬元，買家不再只選購提供多項按揭付款計劃的新盤，部分買家流入二手市場，目前社會氛圍仍極惡劣，上述西九龍兩大新盤昨售出五成至六成單位，成績已算有交代，預料發展商即使加推，暫未有條件大幅提價。

[２０１９年施政報告]