建築師學會會長李國興：土地供應杯水車薪

「目前的問題是只有很有限的水源，但要飲水的有成條村咁多人，政府應該不單只着眼哪人有水飲，更重要是開拓更多水源，令每個人也可以有水飲，我們學會便一直建議幾路進兵來增加土地供應」。

短期改劃政府用地 可增300多公頃熟地

李國興指施政報告的確有一套短、中、長期方案增加土地供應興建住宅。他解釋，短期方案方面，港府會檢視目前逾300幅佔地300多公頃預留作單一公共設施的「政府、機構或社區」(GIC)用地，並對未有發展計劃的用地提出具體建議，包括以「一地多用」模式發展多用途公共設施大樓、以混合模式發展住宅和公共設施，「這大部分是熟地，附近亦有基建配套，只要加強發展力度，可在短期騰出用地滿足住宅土地供應」。

中期靠《收回土地條例》土地共享計劃

另外，施政報告亦提及加快落實《鐵路發展策略2014》提出的項目，在未來一年邀請港鐵公司就東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃和設計，務求讓這三個鐵路項目早日動工。李國興分析，位於地鐵上蓋的土地屬優質供應，「麵粉轉為麵包」的時間較快，上述鐵路項目若能盡快推進，便可增加短中期住宅供應。

至於近日社會高度關注政府引用《收回土地條例》的收地工作，施政報告提出，計及剛動工的古洞北╱粉嶺北新發展區、陸續上馬的洪水橋╱厦村和元朗南大型發展項目，加上多個公營房屋計劃及其他公共工程，港府現已知會收回的私人土地約700公頃，預計其中400多公頃會在未來五年收回，遠多於過去五年收回的20公頃。

李國興估計，當中只有100多公頃的土地可以較快收回，並且要面對業主司法覆核等阻力，屬中期才可增加土地供應的措施。

施政報告亦提到，發展局稍後會公布「土地共享先導計劃」的細節，聽取持份者意見，預期在明年初正式接受申請。李國興強調，港府與發展商合作發展住宅項目，要具備透明度，並且公平公正，才可得到公眾的支持，整體而言，此增加土地的方案成功與否仍存在不少變數。

籲撥款研究明日大嶼 探討長期供應

至於增加長期土地供應的方案，包括在「明日大嶼願景」下的中部水域填海，交椅洲人工島可提供1000公頃土地，施政報告指會繼續努力向公眾解釋項目的目標和技術研究，李國興表示支持，「短期及中期增地方案可創造的供應始終有限，長期而言一定要靠其他方法才可滿足龐大的需求。港府就明日大嶼計劃申請前期工作的顧問研究撥款，應該盡早批出，研究過後詳列項目利弊，再讓港人決定是否去做；若不填海的話，有怎麼其它方法大規模造地呢？港府屆時可提出更多方案讓市民選擇。」

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