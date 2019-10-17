新紀元廣場呎價2萬 一年新低

【明報專訊】商廈市况淡靜，上環指標商廈新紀元廣場錄低價成交。市場消息指，該單位為中層02室，面積2225方呎，原業主於早前以6697萬元、呎價3.01萬元放售，以每呎叫價計，已較其他放盤3.3萬至3.8萬元低8.7%至21%，但未獲洽詢。及至近日，原業主急於出貨套現，故大幅劈價至4450萬元放售，並成功售出，累減2247萬元或34%，折合呎價僅2萬元，為該廈近一年低呎價成交。
代理指，上述成交減幅為近月減幅最高的商廈成交，據悉，原業主於2010年4月以2647.75萬元購入，持貨9年，帳面獲利1802.25萬元或68%。另市場消息指，紅磡馬頭圍道23至35H號隆基大樓地下29及30號及1樓，原由中式酒家租用6年，租期由2017年8月至2023年8月，惟早前已提早離場，新近以月租約80萬元予另一租客承租，以商舖2.67萬方呎計，呎租約30元，而月租較對上租客貴22萬元或29%。
此外，由莎莎國際（0178）主席郭少明女婿陳振邦創辦的The Block Group持有的觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈的頂層連天台，新近招租，中原（工商舖）工商部高級區域營業董事盧偉德表示，單位實用面積6811方呎，意向租金3萬元，實用呎租4.4元；而11樓全層則以月租11萬元招租，以建築面積8496方呎計，呎租約13元。陳振邦今年初以4300萬元購入上述物業，若成功以意向價租出，租金回報將達3.9厘。