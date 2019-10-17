新紀元廣場呎價2萬 一年新低

代理指，上述成交減幅為近月減幅最高的商廈成交，據悉，原業主於2010年4月以2647.75萬元購入，持貨9年，帳面獲利1802.25萬元或68%。另市場消息指，紅磡馬頭圍道23至35H號隆基大樓地下29及30號及1樓，原由中式酒家租用6年，租期由2017年8月至2023年8月，惟早前已提早離場，新近以月租約80萬元予另一租客承租，以商舖2.67萬方呎計，呎租約30元，而月租較對上租客貴22萬元或29%。

此外，由莎莎國際（0178）主席郭少明女婿陳振邦創辦的The Block Group持有的觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈的頂層連天台，新近招租，中原（工商舖）工商部高級區域營業董事盧偉德表示，單位實用面積6811方呎，意向租金3萬元，實用呎租4.4元；而11樓全層則以月租11萬元招租，以建築面積8496方呎計，呎租約13元。陳振邦今年初以4300萬元購入上述物業，若成功以意向價租出，租金回報將達3.9厘。