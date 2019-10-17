G.E.M.前經理人 4000萬購東山臺高層

事實上，據公司註冊處顯示，身為G.E.M.前經理人公司蜂鳥音樂創辦人的張丹，報住東山臺9號1樓，由第一海域有限公司於2005年以1570萬元購入，董事包括張仁強、張丹兄長張璜、張雯及黃樹西，該公司同年亦以1880萬元購入毗鄰的9A號1樓單位。張仁強去年11月以4450萬元購入東山臺9號連天台單位，黃樹西亦於去年12月以4050萬元購入東山臺9A號地下單位，即張丹及相關人士已持有東山臺9號及9A號5伙，購入價近1.6億元。

瓦努阿圖客付1206萬辣稅購賢文禮士

另土地註冊處資料顯示，九龍塘賢文禮士1座10樓C室，實用1342方呎另連918方呎天台，上月以4020.6萬元售出，實呎29960元，買家以佳裕創富有限公司作登記（ABLE GREAT CAPITAL INVESTMENT LIMITED）作登記，董事為WANG DINGBEN，國籍為太平洋島國瓦努阿圖，報住地址為台北信義區，並須付樓價30%辣稅涉1206萬元。該買家兩年前亦已購入同層2伙，連同上述單位，3伙共涉1.96億元，涉稅5886萬元。