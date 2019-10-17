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東頭邨公屋未補價呎售9129 冠九龍

【明報專訊】社會亂局未止，二手市場卻再現公屋王。房委會最新資料顯示，黃大仙東頭（二）邨祥東樓中層7室，實用面積241方呎，上月份於未補地價第二市場以220萬元成交，實呎9129元，呎價創九龍區未補地價公屋歷史新高。

投資客偷步 1080萬買太古城

資料顯示，對上的九龍區公屋呎價新高紀錄，要追溯至2017年12月，長沙灣李鄭屋邨孝慈樓高層9室以338萬元成交（未補地價），以實用375方呎計，實呎9013元，即新紀錄較舊紀錄多116元或1.3%。另房委會最新資料顯示，今年10月上半個月公屋及居屋第二市場暫錄10宗成交，較9月同期多1宗；而9月全月暫錄200宗成交，較8月多74宗或58.7%。

另特首林鄭月娥昨日發表《施政報告》，公布前夕，有投資客偷步入市。美聯區域經理范浩銘表示，鰂魚涌太古城明宮閣中層B室連租約單位，實用面積582方呎，原業主原以1150萬元放售，終與新買家議價至1080萬元成交，實呎18,557元，新買家為同區長線投資客。目前單位月租約2.7萬元，略高於市價，租金回報約3厘。原業主於2011年3月以約670萬元購入上述物業，帳面獲利約410萬元，物業升值約61%。

馬主梁麟炳逾億購The Albany

另土地註冊處資料顯示，中半山The Albany中層C室，實用1948方呎，上月以9980萬元連車位易手，實呎51,232元，另一個車位則以500萬元售出，合共1.048億元，買家以LEUNG LUN PING作登記，與本地廠商兼馬主梁麟炳名字相同，料為同一人。原業主早 於2014年以9230萬元連3個車位購入，未計兩個未售出的車位，今次帳面獲利1250萬元，賺幅約13%。

擎天1800萬易手 半年跌一成

此外，市場消息指，九龍站擎天半島剛錄得一宗低市價成交，該單位為5座高層A室，實用632方呎，2房1套間隔，以逾1800萬元易手，實呎28,481元。同類型單位5座低層A室，於今年4月以2013萬元易手，即單位於6個月跌價約一成。原業主於2010年以1075萬元購入，持貨9年，帳面獲利725萬元或67%。

相關字詞﹕偷步入市 公屋王

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