九建樓盤擬取消「呼吸Plan」

楊聰永認為，政府放寬按揭及按保成數上限，相信可紓解早前因為首期不足，導致市民難以置業的問題；同時又指措施未必會激活私人市場，只是紓解之前窒礙的渠道，屬健康發展。被問到會否因此取消「呼吸plan」，楊指將會觀察市場對新措施的反應，不排除會將「呼吸plan」落架。

新按保較「呼吸Plan」慳五成利息

事實上，若根據海傲灣所提供的一按計劃，以及政府的新按保計劃，若同以八成按揭計，新按保計劃全期利息支出就較發展商一按少325萬元或53%，即使使用新的九成按揭，息口亦減少281萬元或46%（詳見附表），反映政府推出新按保後，買家已毋須選用發展商提供的一按。

另楊又謂，雖然受社會運動、外圍經濟等因素導致交投偏低，但觀乎近期新盤以貼市價推出銷情均不俗，反映一手市場有需求。楊相信，新措施實行後，將有機會激活二手市場，惟樓價未必因此上升。最後楊表示支持政府收回棕地建屋，因當局計劃興建資助房屋，料有助紓緩基層的住屋需要。

海傲灣擬撥30伙收租避空置稅

至於系內油塘海傲灣，楊聰永指項目已獲批滿意紙，並陸續收樓，目前已沽出九成，涉577伙，套現35億元，平均呎價2.2萬元；餘下69伙，計劃撥出30伙作長線收租用。楊指，此舉除睇好該區發展，同時亦可迴避空置稅，但暫時未有計劃作出調整。至於公司未來賣樓部署，楊指年內會處理各盤的貨尾單位，將軍澳石角路1至3號全新項目最快明年中於市場發售。

[２０１９年施政報告]