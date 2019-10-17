經濟
２０１９年施政報告

香港地產

下一篇 上一篇

九建樓盤擬取消「呼吸Plan」

【明報專訊】早年因樓市步入跌市期，九龍建業（0034）推出「呼吸Plan」（即指發展商未有清楚列明審批準則的高成數按揭）吸客，一直沿用至今，惟昨日公布的《施政報告》中，將放寬九成按保至800萬元，令上車門檻大幅下調。九龍建業市務及銷售部總經理楊聰永對此表示，會因應市場對新措施反應，不排除取消「呼吸plan」。

楊聰永認為，政府放寬按揭及按保成數上限，相信可紓解早前因為首期不足，導致市民難以置業的問題；同時又指措施未必會激活私人市場，只是紓解之前窒礙的渠道，屬健康發展。被問到會否因此取消「呼吸plan」，楊指將會觀察市場對新措施的反應，不排除會將「呼吸plan」落架。

新按保較「呼吸Plan」慳五成利息

事實上，若根據海傲灣所提供的一按計劃，以及政府的新按保計劃，若同以八成按揭計，新按保計劃全期利息支出就較發展商一按少325萬元或53%，即使使用新的九成按揭，息口亦減少281萬元或46%（詳見附表），反映政府推出新按保後，買家已毋須選用發展商提供的一按。

另楊又謂，雖然受社會運動、外圍經濟等因素導致交投偏低，但觀乎近期新盤以貼市價推出銷情均不俗，反映一手市場有需求。楊相信，新措施實行後，將有機會激活二手市場，惟樓價未必因此上升。最後楊表示支持政府收回棕地建屋，因當局計劃興建資助房屋，料有助紓緩基層的住屋需要。

海傲灣擬撥30伙收租避空置稅

至於系內油塘海傲灣，楊聰永指項目已獲批滿意紙，並陸續收樓，目前已沽出九成，涉577伙，套現35億元，平均呎價2.2萬元；餘下69伙，計劃撥出30伙作長線收租用。楊指，此舉除睇好該區發展，同時亦可迴避空置稅，但暫時未有計劃作出調整。至於公司未來賣樓部署，楊指年內會處理各盤的貨尾單位，將軍澳石角路1至3號全新項目最快明年中於市場發售。

[２０１９年施政報告]

相關字詞﹕施政報告 楊聰永 海傲灣 呼吸plan 高成數按揭 九建

上 / 下一篇新聞

金管局撐中小企 逾期貸款不撥備 促銀行重議條件 業界︰或延長還款期
金管局撐中小企 逾期貸款不撥備 促銀行重議條件 業界︰或延長還款期
銀行願批搬廠信貸 商會冀認真執行
銀行願批搬廠信貸 商會冀認真執行
港府爭取中央優惠 助中小企出口轉內銷
港府爭取中央優惠 助中小企出口轉內銷
券商：莎莎內地客交易跌77% 公司未回覆數據來源 分析：有選擇披露之嫌
券商：莎莎內地客交易跌77% 公司未回覆數據來源 分析：有選擇披露之嫌
安踏品牌上季零售額最少升一成
安踏品牌上季零售額最少升一成
優品360：店舖被毀未必賠足
優品360：店舖被毀未必賠足
中壽3季保費收入升6% 人保升12%
中壽3季保費收入升6% 人保升12%
放寬按保 本地地產彈起 花旗：刺激需求 料樓價明年2月回升
放寬按保 本地地產彈起 花旗：刺激需求 料樓價明年2月回升
總商會：修補撕裂仍要下不少工夫
總商會：修補撕裂仍要下不少工夫
內地便利境外投資者 參與銀行間債市
內地便利境外投資者 參與銀行間債市
新股華營開市曾升1.8倍
新股華營開市曾升1.8倍
零售7個月首下滑 美股偏軟 市場憂經濟放緩加劇 分析：未足反映消費弱
零售7個月首下滑 美股偏軟 市場憂經濟放緩加劇 分析：未足反映消費弱
沙特阿美IPO 顧問費4.5億美元
沙特阿美IPO 顧問費4.5億美元
馬雲：阿里每天遭3億次網絡攻擊
馬雲：阿里每天遭3億次網絡攻擊
張兆聰：放寬按揭利成交 美聯炒作空間大
張兆聰：放寬按揭利成交 美聯炒作空間大
梁志麟：脫歐有曙光 鎊匯整固後上
梁志麟：脫歐有曙光 鎊匯整固後上
李曉佳：當「逆周期」變「順周期」
李曉佳：當「逆周期」變「順周期」
技術取勝：恒地高位受阻回落
技術取勝：恒地高位受阻回落
劉宇亮：第四季買股 留意3板塊4重點
劉宇亮：第四季買股 留意3板塊4重點
劉思明：本地股升勢難持久 A股左右去向
劉思明：本地股升勢難持久 A股左右去向
周顯：賣爛屋不要做訪問
周顯：賣爛屋不要做訪問
湯文亮：《施政報告》遲到好過唔到
湯文亮：《施政報告》遲到好過唔到
逾2000伙現樓新盤 即時受惠放寬按保 趕空置稅前推貨 新地佔1100伙最多
逾2000伙現樓新盤 即時受惠放寬按保 趕空置稅前推貨 新地佔1100伙最多
東頭邨公屋未補價呎售9129 冠九龍
東頭邨公屋未補價呎售9129 冠九龍
G.E.M.前經理人 4000萬購東山臺高層
G.E.M.前經理人 4000萬購東山臺高層
新紀元廣場呎價2萬 一年新低
新紀元廣場呎價2萬 一年新低
雷賢達：應限非本地人買港樓 同時限投資者買 不應放寬按保
雷賢達：應限非本地人買港樓 同時限投資者買 不應放寬按保
建築師學會會長李國興：土地供應杯水車薪
建築師學會會長李國興：土地供應杯水車薪
盧銘恩：公司兩成員工受惠放寬按保
盧銘恩：公司兩成員工受惠放寬按保