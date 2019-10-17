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２０１９年施政報告

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逾2000伙現樓新盤 即時受惠放寬按保 趕空置稅前推貨 新地佔1100伙最多

【明報專訊】特首昨日發表的《施政報告》，宣布將首置客承造九成按揭的樓價上限，由400萬元提高一倍至800萬元，限定是已落成住宅物業。本報統計，目前市場9個主要現樓項目（已獲批發入伙紙和滿意紙），共提供逾2000個餘貨，樓價普遍在1000萬元左右 ，將會即時受惠。當中新地（0016）南昌站匯璽、元朗錦田PARK YOHO系列佔逾1100個，佔比為55%。

明報記者 林可為

有分折指，放寬樓按上限將令中小型單位銷情加快，相信發展商若提價5%內，仍屬買家可接受水平。特首林鄭月娥表示，放寬九成樓按的樓價上限至800萬元的新措施，可幫助有即時自住需要的人士上車。早前有個別發展商因一手空置稅殺到，以劈價形式促銷，如今放寬樓按的樓價上限（八成按揭的樓價上限亦調升至1000萬元），料現樓餘貨做價可望回穩，亦有助加快銷售速度。

本報統計，目前市場9個主要現樓合共有逾2000伙待售，其中匯璽1、2期（今日發售的匯璽III未獲滿意紙，因而未有計算）、PARK YOHO系列，待售餘貨逾1100個，是市場最矚目的大型現樓。另外，億京大埔白石角海日灣、恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑，亦是現樓餘貨較多的大型樓盤。

業界料不排除發展商逐步提價

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，港府放寬八成、九成按揭的樓價上限，符合市場需求，料已屆現樓的一手中小型單位將最受惠，如元朗PARK YOHO系列，正是此類上車型樓盤。由於首置買家購買800萬元單位可承造九成按揭，陳估計，若新盤銷情加快，不排除發展商會逐步提價，惟現時社會運動尚未平息，中美貿易戰亦未完全解決，即使提價，加幅亦應介乎3%至5%，但仍屬買家可接受水平。

一手昨16成交 雲端今年開齋

綜合市場消息，昨日新盤市場錄約16宗成交，較平時平均5至10宗增60%至兩倍不等，當中更不乏800萬元以下的一手成交，如保利置業（0119）旗下啟德現樓龍譽，連售兩伙實用面積同為321方呎的一房戶，成交價784.9萬及792.74萬元，實呎2.4萬餘元，若上述買家為首置客，就可申請承造九成按揭。

新地沙田九肚雲端則錄今年首宗成交；透過招標售出Apex第2座3樓A室，屬實用面積988方呎3房連儲物室設計，成交價1880萬元、實呎1.9萬元。雲端去年推出至今累售約20伙洋房和分層戶。宏安地產（1243）大圍薈蕎，新增「首三年1%利息按揭付款計劃」，一按樓價最高70%，首三年息口P減4.5%（指定財務機構之P為5.5%），其後息口P。

[２０１９年施政報告]

相關字詞﹕雲端 龍譽 海日灣 高爾夫‧御苑 park yoho系列 匯璽 《施政報告》

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