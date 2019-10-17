湯文亮：《施政報告》遲到好過唔到

我的睇法與他們不同，我認為政府是聽從民意，所以才大膽提高按保金額。因為過去10年，我們不時聽到有人話買唔到樓，錯失了樓價上升良機，他們並不是供不起，而是唔夠首期，唯有買那些一個人都唔夠住的「納米樓」，今次特首大膽提高按保，不但可以幫助那些有心上車的人，同時啓動換樓鏈，並且給予正在下跌樓市一點承托力。至於是否要用九成按保買樓，就要視乎各人能力，與放寬按保的影響不大。

出售公屋屬好心做壞事

政府打算以兩折出售租者有其屋餘下4.2萬個單位，我相信全部會由租戶承接，不會有大問題，但政府以後都唔好將公屋出售，否則就會好心做壞事。我了解到有不少公屋租戶以低價買入了自住公屋單位之後，抵不住誘惑將自己擁有的公屋單位賣走，最後要露宿街頭。政府現在唔賣又唔得，否則在一個屋邨內有政府單位，又有私人單位，在維修和管理上是很麻煩；事實上，出售公屋是一個最劣的房屋政策，希望政府以後唔會再犯錯。

林鄭在上任之後，搞了一個土地供應專責小組，但始終解決唔到土地供應不足問題，小組提出了18個方案，但並沒有提及要用《土地收回條例》向地產商徵收土地，林鄭在《施政報告》內提及未來5年，要向地產商收回450公頃土地，足夠起30萬個500方呎單位，再加上政府現在的土地儲備，地產商補地價得到的土地、土地共享計劃以及由工廈改用途所得的土地，如果可以落實，土地供應根本不是問題。上述這些都是中期供應，還有各項填海計劃，供應充足，樓市應該在未來一段長時間會平穩發展。

今次《施政報告》令地產商最擔心的地方就是限購令，好彩林鄭連提都冇提，只是提供1000個「港人港置」單位應酬大家，地產商應該鬆一口氣。有不少人問我林鄭這份《施政報告》值幾多分，如果是去年的話，我會畀80分，今年我扣10分，只值70分，原因是遲了一年，不過，遲到好過唔到。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]