經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：《施政報告》遲到好過唔到

【明報專訊】行政長官林鄭月娥幾經艱苦，仍然唔能夠在立法會宣讀《施政報告》，誰是誰非大家都無謂爭拗，不如講番份《施政報告》。有人話睇到份《施政報告》立刻火滾，這是一份推初次置業者落火坑的《施政報告》，現在樓價仍然處於高位，政府竟然將按保的上限金額提高，九成的由400萬元去到800萬元，八成的更加去到1000萬元，絕對是替地產商托市。

我的睇法與他們不同，我認為政府是聽從民意，所以才大膽提高按保金額。因為過去10年，我們不時聽到有人話買唔到樓，錯失了樓價上升良機，他們並不是供不起，而是唔夠首期，唯有買那些一個人都唔夠住的「納米樓」，今次特首大膽提高按保，不但可以幫助那些有心上車的人，同時啓動換樓鏈，並且給予正在下跌樓市一點承托力。至於是否要用九成按保買樓，就要視乎各人能力，與放寬按保的影響不大。

出售公屋屬好心做壞事

政府打算以兩折出售租者有其屋餘下4.2萬個單位，我相信全部會由租戶承接，不會有大問題，但政府以後都唔好將公屋出售，否則就會好心做壞事。我了解到有不少公屋租戶以低價買入了自住公屋單位之後，抵不住誘惑將自己擁有的公屋單位賣走，最後要露宿街頭。政府現在唔賣又唔得，否則在一個屋邨內有政府單位，又有私人單位，在維修和管理上是很麻煩；事實上，出售公屋是一個最劣的房屋政策，希望政府以後唔會再犯錯。

林鄭在上任之後，搞了一個土地供應專責小組，但始終解決唔到土地供應不足問題，小組提出了18個方案，但並沒有提及要用《土地收回條例》向地產商徵收土地，林鄭在《施政報告》內提及未來5年，要向地產商收回450公頃土地，足夠起30萬個500方呎單位，再加上政府現在的土地儲備，地產商補地價得到的土地、土地共享計劃以及由工廈改用途所得的土地，如果可以落實，土地供應根本不是問題。上述這些都是中期供應，還有各項填海計劃，供應充足，樓市應該在未來一段長時間會平穩發展。

今次《施政報告》令地產商最擔心的地方就是限購令，好彩林鄭連提都冇提，只是提供1000個「港人港置」單位應酬大家，地產商應該鬆一口氣。有不少人問我林鄭這份《施政報告》值幾多分，如果是去年的話，我會畀80分，今年我扣10分，只值70分，原因是遲了一年，不過，遲到好過唔到。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

金管局撐中小企 逾期貸款不撥備 促銀行重議條件 業界︰或延長還款期
金管局撐中小企 逾期貸款不撥備 促銀行重議條件 業界︰或延長還款期
銀行願批搬廠信貸 商會冀認真執行
銀行願批搬廠信貸 商會冀認真執行
港府爭取中央優惠 助中小企出口轉內銷
港府爭取中央優惠 助中小企出口轉內銷
券商：莎莎內地客交易跌77% 公司未回覆數據來源 分析：有選擇披露之嫌
券商：莎莎內地客交易跌77% 公司未回覆數據來源 分析：有選擇披露之嫌
安踏品牌上季零售額最少升一成
安踏品牌上季零售額最少升一成
優品360：店舖被毀未必賠足
優品360：店舖被毀未必賠足
中壽3季保費收入升6% 人保升12%
中壽3季保費收入升6% 人保升12%
放寬按保 本地地產彈起 花旗：刺激需求 料樓價明年2月回升
放寬按保 本地地產彈起 花旗：刺激需求 料樓價明年2月回升
總商會：修補撕裂仍要下不少工夫
總商會：修補撕裂仍要下不少工夫
內地便利境外投資者 參與銀行間債市
內地便利境外投資者 參與銀行間債市
新股華營開市曾升1.8倍
新股華營開市曾升1.8倍
零售7個月首下滑 美股偏軟 市場憂經濟放緩加劇 分析：未足反映消費弱
零售7個月首下滑 美股偏軟 市場憂經濟放緩加劇 分析：未足反映消費弱
沙特阿美IPO 顧問費4.5億美元
沙特阿美IPO 顧問費4.5億美元
馬雲：阿里每天遭3億次網絡攻擊
馬雲：阿里每天遭3億次網絡攻擊
張兆聰：放寬按揭利成交 美聯炒作空間大
張兆聰：放寬按揭利成交 美聯炒作空間大
梁志麟：脫歐有曙光 鎊匯整固後上
梁志麟：脫歐有曙光 鎊匯整固後上
李曉佳：當「逆周期」變「順周期」
李曉佳：當「逆周期」變「順周期」
技術取勝：恒地高位受阻回落
技術取勝：恒地高位受阻回落
劉宇亮：第四季買股 留意3板塊4重點
劉宇亮：第四季買股 留意3板塊4重點
劉思明：本地股升勢難持久 A股左右去向
劉思明：本地股升勢難持久 A股左右去向
周顯：賣爛屋不要做訪問
周顯：賣爛屋不要做訪問
逾2000伙現樓新盤 即時受惠放寬按保 趕空置稅前推貨 新地佔1100伙最多
逾2000伙現樓新盤 即時受惠放寬按保 趕空置稅前推貨 新地佔1100伙最多
九建樓盤擬取消「呼吸Plan」
九建樓盤擬取消「呼吸Plan」
東頭邨公屋未補價呎售9129 冠九龍
東頭邨公屋未補價呎售9129 冠九龍
G.E.M.前經理人 4000萬購東山臺高層
G.E.M.前經理人 4000萬購東山臺高層
新紀元廣場呎價2萬 一年新低
新紀元廣場呎價2萬 一年新低
雷賢達：應限非本地人買港樓 同時限投資者買 不應放寬按保
雷賢達：應限非本地人買港樓 同時限投資者買 不應放寬按保
建築師學會會長李國興：土地供應杯水車薪
建築師學會會長李國興：土地供應杯水車薪
盧銘恩：公司兩成員工受惠放寬按保
盧銘恩：公司兩成員工受惠放寬按保