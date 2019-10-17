劉宇亮：第四季買股 留意3板塊4重點

內地不時有政策調控樓市，但物管板塊對外圍經濟及樓市周期敏感度較低。據中國物業管理協會發布，2018年上市物業服務企業營業收入按年上升45.3%；總資產均值上升67.18%，可見行業發展速度飛快。綜觀內地頭10位物管公司，過去3年市佔率只由10.2%升至11.35%，相反第11至100位的公司市佔率卻由19.3%升至27.5%。故選股可向市值未算太大而又有母企看顧的公司，如雅生活（3319）、奧園健康（3662）和佳兆業美好（2168）值博率較高。

弱人民幣利好內需行業，內地政策以擴內需為主調，零售數據亦走俏。國內體育用品公司收入仍然90%以上來自內地，但近年透過品牌併購和品牌構建，龍頭公司如李寧（2331）已走上國際時裝展的天橋，擴大品牌發展潛力，且政策扶持體育發展，支持李寧（2331）、安踏（2020）可繼續看好。

在9月中共中央、國務院提出《交通強國建設綱要》，深化鐵路、公路、航道、空域管理體制改革，統籌制定交通發展戰略。在剛過去的黃金周，預訂國內遊的人數按年升42%，遠高於國外遊之人士，反映更多一線城市國民，於國內三線及以下城市遊玩和消費，對國內交通的需求很大。今趟可留意中交建（1800），在基建三寶中市盈率最低，亦正中《交通強國建設綱要》的領域。內地公路股息率不俗，如深圳高速（0548）現價計股息率達7.8厘；浙江滬杭甬（0576）股息率亦達6.3厘。

鼎展金融集團研究部高級分析師

[劉宇亮 投資先機]