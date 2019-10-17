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經濟
2019年10月17日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
金管局撐中小企 逾期貸款不撥備 促銀行重議條件 業界︰或延長還款期
銀行願批搬廠信貸 商會冀認真執行
港府爭取中央優惠 助中小企出口轉內銷
券商：莎莎內地客交易跌77% 公司未回覆數據來源 分析：有選擇披露之嫌
安踏品牌上季零售額最少升一成
優品360：店舖被毀未必賠足
中壽3季保費收入升6% 人保升12%
放寬按保 本地地產彈起 花旗：刺激需求 料樓價明年2月回升
總商會：修補撕裂仍要下不少工夫
內地便利境外投資者 參與銀行間債市
新股華營開市曾升1.8倍
零售7個月首下滑 美股偏軟 市場憂經濟放緩加劇 分析：未足反映消費弱
沙特阿美IPO 顧問費4.5億美元
馬雲：阿里每天遭3億次網絡攻擊
張兆聰：放寬按揭利成交 美聯炒作空間大
梁志麟：脫歐有曙光 鎊匯整固後上
李曉佳：當「逆周期」變「順周期」
技術取勝：恒地高位受阻回落
劉宇亮：第四季買股 留意3板塊4重點
劉思明：本地股升勢難持久 A股左右去向
周顯：賣爛屋不要做訪問
湯文亮：《施政報告》遲到好過唔到
逾2000伙現樓新盤 即時受惠放寬按保 趕空置稅前推貨 新地佔1100伙最多
九建樓盤擬取消「呼吸Plan」
東頭邨公屋未補價呎售9129 冠九龍
G.E.M.前經理人 4000萬購東山臺高層
新紀元廣場呎價2萬 一年新低
雷賢達：應限非本地人買港樓 同時限投資者買 不應放寬按保
建築師學會會長李國興：土地供應杯水車薪
盧銘恩：公司兩成員工受惠放寬按保
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技術取勝：恒地高位受阻回落
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【明報專訊】友邦反彈料76元有阻力（圖）
石四藥中線或上試6.7元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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