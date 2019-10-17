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李曉佳：當「逆周期」變「順周期」

【明報專訊】看看近幾日的新聞標題，「放水3000億助中小企」、「逾期貸款可不撥備」，可能大家寧願以為標題所指的是中國人民銀行，也不敢相信原來是香港金管局的新措施。連同昨日按證公司放寬按保樓價上限的消息，向來以審慎處事、風險為本著稱的金管局，搖身一變成為積極干預的監管機構，筆者不禁慨嘆，「陳總」陳德霖一走，逆周期措施都變順周期措施。又或者從另一角度看，這才是真正的「逆周期」措施︰在經濟開始變差時，政府鼓勵市民和企業增加槓桿，逆經濟周期而行。

現在回看，陳德霖在上月底將近退休時，說的一番話確實有意思。他說，在任10年期間（2009年至2019年），金管局推出的8輪收緊樓按逆周期措施，對沒有足夠首期但有能力供樓的市民而言，「係有少少阻人發達」，但他實在不想重演1997年後樓市泡沫爆發的痛苦經驗。

放水3000億 金管局變「積極干預」

在任10年期間，他不斷向大眾灌輸一個概念，就是金管局的職責不在於要幫市民買樓，而是要維護金融體系穩定，在預期風險會增加的時候，必須要作出收緊。在這裏，他有一個前設，就是如果放寬按揭政策，就會對金融體系的穩定構成負面影響。

臨別秋波，陳德霖不斷強調逆周期措施的必要性，是不是預見了一些東西？這點公眾無從得知，但可以肯定的是，他才退休半個月，金管局的班底沒有改變，政策理念卻有重大轉變。本周一，金管局宣布降低逆周期緩衝資本（CCyB），讓銀行業釋放3000億元資金；昨日，金管局再一次過出兩大招，一是中小企若短暫逾期還款，銀行亦可以不視為壞帳、不作撥備。二是調高按保的樓價上限，讓1000萬元的樓也可以借八成。而更令人心寒的，是樓市買家過不到壓力測試也可以借九成，只要每月多繳數百元保費便可。

壓測不及格也可借九成 最惹人「心寒」

陳德霖早年曾一再強調，所謂「逆周期措施」，就是希望在樓市的上升周期中，限制其上升的速度及力度，讓銀行體系增加防守力，從而更有實力去支撑下行周期。過去10年金管局一直為潛在的海嘯而築起堅實的防波堤，但現在的情况就好像自行撤走堤壩。金管局建立了10年的銀行防禦機制，現在像洋葱一樣被一層層剝掉。需知道「千里之堤，潰於蟻穴」，一個機制之所以失效，往往不是外部原因所致，而是一宗宗內部的小事所造成。

「逆周期」理念受考驗

政界一直有傳，林鄭月娥在作政務司長期間，已對金管局的「不作為」感到不滿。林鄭出任特首後不久，金管局即推出金融科技7招。現在，又配合政府的大方向推出一系列寬鬆措施。如果陳總不是及時在上月榮休，今天他又能否堅持得到逆周期的理念呢？

[李曉佳 財經澡堂]

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